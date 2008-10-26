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Джона Маккейна обвиняют в нарушении законодательства

26 октября 2008 14:15
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До президентских выборов в США остается чуть более недели, а в стране разгорается очередной скандал. По данным организации, его пожертвования на избирательную кампанию превысили допустимые лимиты. Соответствующую жалобу комитет намерен отправить в Избирательную Комиссию завтра. Тем временем, Федеральный окружной суд Филадельфии подтвердил право демократа Барака Обамы баллотироваться в президенты. Ранее юрист Филипп Берг подал иск, в котором утверждал, что темнокожий сенатор – гражданин Кении, а не США, а потому не может претендовать на главный государственный пост. Суд посчитал утверждения Берга необоснованными.

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