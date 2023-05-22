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Дзермант: обещают плюшки, угрожают санкциями! Всё ради того, чтобы, не дай бог, не поддерживали Россию

22 мая 2023 16:46
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: обещают плюшки, угрожают санкциями! Всё ради того, чтобы, не дай бог, не поддерживали Россию-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. 

В Минске состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ – главы парламентов нашего военно-политического союза собрались у нас, чтобы обсудить, оценить складывающуюся вокруг наших стран обстановку. Сейчас крайне важно для нас всех иметь консолидированную позицию и общую картину мира. 

И, как обычно, Президент Беларуси как человек, находящий на острие событий, тонко и чутко понимающий эту обстановку, расставляет необходимые акценты, важные для понимания нашими союзниками. 

Дзермант: обещают плюшки, угрожают санкциями! Всё ради того, чтобы, не дай бог, не поддерживали Россию-4

Во-первых, нужно понимать, что из-за действий коллективного Запада, который долгое время игнорировал наши требования и интересы в сфере безопасности, из-за превращения Украины в антироссийских полигон мы сейчас как никогда близки к возможности глобального военного конфликта. Поэтому сейчас и нужно сплочение наших рядов. 

Да, понятно, что никто не хочет ввязываться в войну, тем более когда она непосредственно не касается, скажем, Средней Азии, понятно желание избежать санкций, связанных с ними негативных экономических последствий. Впрочем, мы и не требуем этого от наших союзников, да и Беларусь в этом конфликте, помогая России тем, чем ей необходимо, все равно стремится найти пути мирного решения этой ситуации. 

Лукашенко: «Без шума, не поддавайтесь на эти уловки!» Президент о попытках Запада разорвать единство ОДКБ. 

Дзермант: обещают плюшки, угрожают санкциями! Всё ради того, чтобы, не дай бог, не поддерживали Россию-7

То есть мы не действуем как США в НАТО, выкручивая руки своим союзникам и заставляя ввязываться в конфликт, даже когда это крайне невыгодно и противоречит национальным интересам. Речь идет о другом, в ОДКБ мы должны повысить степень взаимодействия, сплоченности, единства наших рядов, которое должно выражаться не просто в словах, а в конкретных действиях. Александр Лукашенко предлагает следующее. Читайте здесь

Эти предложения из уст нашего лидера звучат не просто так, мы знаем, что в центральноазиатские страны зачастили эмиссары из Европы и США. Они там все заняты одним – обещают плюшки, угрожают санкциями – все ради того, чтобы они там, не дай бог, не поддерживали Россию, дистанцировались от нее. 

Мы знаем, как на Западе умеют соблазнять, а потом обманывать, не раз уже видели это на примере Украины. Поэтому и нужно встречаться с элитами этих стран, рассказывать о нашем опыте договоренностей с Западом, об их истинных целях, которые заключаются в том, чтобы ослабить, уничтожить Россию, а потом заняться другими: Китаем, Центральной Азией.
Поэтому нам нужно понимать одно – мы должны формировать свои союзы, институты и правила, а не присоединяться к тем, что навязываются Западом. Особенно это касается политического устройства, выборного процесса. 

Дзермант: обещают плюшки, угрожают санкциями! Всё ради того, чтобы, не дай бог, не поддерживали Россию-10

Например, такая западоцентричная организация, как ОБСЕ, почему-то присвоила себе исключительное право раздавать оценки, как прошли выборы в той или иной стране, причем в США они этого делать не могут, а мы все еще прислушиваемся к ним. С этим пора заканчивать. 

В сфере безопасности, миротворчества нам нужно развивать ОДКБ и ШОС, то же самое касается и оценок политического процесса в наших странах. Лидер Беларуси обращает внимание на это. 

То есть наша общая задача, от которой зависит наполнение суверенитета реальным содержанием, – это возведение архитектуры нового, более справедливого многополярного мира, где мы вместе должны быть полюсом, субъектом, а не объектом. И это нам вполне по силам. 

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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