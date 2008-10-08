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Двухпалатный парламент в Беларуси работает уже 12 лет

08 октября 2008 18:09
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С момента проведения в стране общенационального референдума 1996 года. Свести до минимума брак в правовых нормах молодого суверенного государства - такова была одна из основных целей реорганизации ветви высшей законодательной власти республики.

Кстати, наша  страна - далеко не  единственное государство, решившее  в период  новейшей  истории  провести  подобное  реформирование.  Десять  лет назад только  37  парламентов   мира   имели двухпалатное устройство.  Сегодня  их  в  два  раза больше. 

Выборы в верхнюю палату  белорусского  парламента Совет Республики – его часто называют сенатом – являются непрямыми.  Сенаторов выбирают местные депутаты. Выдвигают кандидатов. Всего 64 человека – по 8 от каждой области и Минска. Ещё восьмерых назначает Президент. Правда, в этом году правила «сенатской» избирательной  кампании   несколько  изменились.  

Все законопроекты сначала обсуждаются в нижней палате, а лишь затем в  верхней. Только лишь потом  на подпись Президенту. Однако, если же   сенаторы посчитают, что  правовой  документ несовершенен и нуждается в  доработке,  он  вновь  вернется к парламентариям палаты представителей.  Но служить своеобразным фильтром законопроектов – лишь одна из функций Совета Республики. В полномочиях сенаторов контроль судебной власти и Нацбанка, обсуждение должности генпрокурора и частичные выборы членов Центризбиркома.

Сегодня   своих  кандидатов  в  депутатский корпус  Совета  Республики   тайным  голосованием  утвердили депутаты Гомельской, Минской  областей, а  также белорусской  столицы.  О составе  нынешних  выдвиженцев  в  сенаторы от Минска  уже неоднократно  публично заявлялось, как о необычайно  сильной  команде  профессионалов.  Здесь  и мэр столицы,  и нынешний  спикер нижней  палаты парламента и  даже первая в  истории Беларуси женщина – посол.

А вот  Витебской  области  выдвинут самый  молодой сенатор Александр Зеньков. Но возрастной  рекорд    причина   гордости   его  земляков. Благодаря  профессиональным  знаниям и инициативам  Александра -  хирурга в областной больнице  начали делать  операции  на  сосудах. Он  уверен, что первая операция на сердце в Витебске будет сделана уже в следующем году.

Сегодня Александр приехал  в  Минск  на семинар  трансплантологов. Через  неделю  он  вернется в  столицу и получит удостоверения члена  Совета Республики. Запланировано, что первая сессия Совета  Республики  четвертого созыва начнет  свою  работу  31 октября.

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