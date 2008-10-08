Двухпалатный парламент в Беларуси работает уже 12 лет

С момента проведения в стране общенационального референдума 1996 года. Свести до минимума брак в правовых нормах молодого суверенного государства - такова была одна из основных целей реорганизации ветви высшей законодательной власти республики.

Кстати, наша страна - далеко не единственное государство, решившее в период новейшей истории провести подобное реформирование. Десять лет назад только 37 парламентов мира имели двухпалатное устройство. Сегодня их в два раза больше.

Выборы в верхнюю палату белорусского парламента Совет Республики – его часто называют сенатом – являются непрямыми. Сенаторов выбирают местные депутаты. Выдвигают кандидатов. Всего 64 человека – по 8 от каждой области и Минска. Ещё восьмерых назначает Президент. Правда, в этом году правила «сенатской» избирательной кампании несколько изменились.

Все законопроекты сначала обсуждаются в нижней палате, а лишь затем в верхней. Только лишь потом на подпись Президенту. Однако, если же сенаторы посчитают, что правовой документ несовершенен и нуждается в доработке, он вновь вернется к парламентариям палаты представителей. Но служить своеобразным фильтром законопроектов – лишь одна из функций Совета Республики. В полномочиях сенаторов контроль судебной власти и Нацбанка, обсуждение должности генпрокурора и частичные выборы членов Центризбиркома.

Сегодня своих кандидатов в депутатский корпус Совета Республики тайным голосованием утвердили депутаты Гомельской, Минской областей, а также белорусской столицы. О составе нынешних выдвиженцев в сенаторы от Минска уже неоднократно публично заявлялось, как о необычайно сильной команде профессионалов. Здесь и мэр столицы, и нынешний спикер нижней палаты парламента и даже первая в истории Беларуси женщина – посол.

А вот Витебской области выдвинут самый молодой сенатор Александр Зеньков. Но возрастной рекорд причина гордости его земляков. Благодаря профессиональным знаниям и инициативам Александра - хирурга в областной больнице начали делать операции на сосудах. Он уверен, что первая операция на сердце в Витебске будет сделана уже в следующем году.

Сегодня Александр приехал в Минск на семинар трансплантологов. Через неделю он вернется в столицу и получит удостоверения члена Совета Республики. Запланировано, что первая сессия Совета Республики четвертого созыва начнет свою работу 31 октября.

