Двойное дно демократии по версии двуликой Европы

12 января в Брюсселе прошло заседание Комитета по иностранным делам Европарламента. Обсуждали то, что официально названо «ситуацией в Беларуси». Мировые СМИ облетели новости о том, что была жаркая дискуссия, которую одни разобрали на цитаты, а другие до сих пор не могут осмыслить. Главный итог — единая Европа планирует в очередной раз применить к нашей стране старый, но не добрый метод кнута.

Марионас Вайткевичус уже не первый год возглавляет вильнюсский клуб предпринимателей. И ему уж точно не нужно объяснять, сколько политики в экономике, а экономики в политике. Торговое сотрудничество Беларуси и Литвы в последние годы прыгнуло на новую высоту, и останавливаться никто не собирается

Марионас Вайткевичус, председатель «Вильнюсского клуба предпринимателей»:

Сегодня мы были в Познани. Встречались там с Минским столичным союзом предпринимателей, провели ряд переговоров, на разные темы. Договорились на счет общего строительства жилых домов, о деревопереработке.

Для него, как и для сотен литовских бизнесменов, соседство — основной аргумент. И если от Вильнюса до белорусской границы — 50 километров, то выращивать искусственную пропасть здесь последнее дело.

Понимание ситуации похоже присутствует в Литве на всех уровнях. На неделе Президент Даля Грибаускайте написала письмо Председателям Еврокомиссии и Европейского совета. В нём просьба — сделать визы для белорусов дешевле, а порядок их выдачи — проще. Литовский Президент уже в который раз констатировала: инструменты по изоляции Беларуси бесперспективны. В Брюсселе её все услышали, но не все захотели понять. Почему? — ответ есть.

12 января. В Брюсселе заседает Комитет по иностранным делам Европарламента. О том, что будут обсуждать ситуацию в Беларуси, известно стало заранее. Впрочем, слово «заранее» в контексте европейских организаций можно применять постоянно. Ведь даже их оценки тоже известны заранее. Отличился на неделе разве что глава Европарламента: Ежи Бузек соригинальничал и предложил отстранить Беларусь от Олимпиад и Кубка мира. Но куда более важное для понимания ситуации озвучила руководитель подкомитета, казалось бы, совсем непрофильного бизнесу, — по правам человека:

Хейди Хаутала, руководитель подкомитета Европарламента по правам человека:

Я знаю, что немецкие и австрийские компании активно ведут бизнес в Беларуси. Нам следует идентифицировать эти компании.

Идея ограничить сотрудничество успешно работающих у нас западных компаний с официальным Минском выглядит по меньшей мере странно. Ведь любые экономические препоны влияют совсем не на оппозицию, финансируемую как раз извне, а на простых белорусов, их зарплаты и рабочие места. А ведь вроде бы именно о простых белорусах, если верить западным демократам, они так и пекутся.

Нормундс Гростиньш из Латвии уверяет — эта борьба с пафосным прикрытием «демократия» совсем не за справедливость, но точно за собственность. Лидер движения «Евроскептики» давно не судит по словам. После вступления Латвии в ЕС изменилось многое, чтобы не заметить очевидного.

Нормундс Гростиньш, лидер движения «Евроскептики» (Латвия):

По всем европейским стандартам непригодные латвийские предприятия в массовом порядке закрываются — например, сахарный завод, в результате чего у нас самый дорогой сахар в ЕС. Мы имеем торговый дефицит, и латвийская экономика теряет деньги в пользу больших стран, больших предприятий ЕС. И таким образом мы за пять лет потеряли в торговле с ЕС более 10 миллиардов латов, это более 20 миллиардов долларов. У нас маленькая страна, 2 миллиона жителей. А сейчас мы ходим и просим — дайте под проценты.

Николай Кабанов, депутат Сейма Республики Латвия:

Не секрет, что определённым олигархическим группировкам, которые носят, скажем так, международный характер уже и не привязаны к какой то стране в целом, интересно просто «наложить лапу» на те объекты недвижимости и промышленной собственности, которая есть в Беларуси. Поиграть на природных ресурсах и на энергетической теме. Поэтому я считаю, что здесь за всем стоит экономика. А маргинальные политики они просто лезут в очередь, чтобы обслужить те или иные экономические, геополитические проекты, раздербанить собственность государственную. Я считаю, что этот момент как раз и явился во многом причиной той активности, с которой финансировались вот эти девять кандидатов в президенты

Депутат латвийского Сейма Николай Кабанов на недавних президентских выборах работал в Беларуси европейским наблюдателем. Т.е. фактически, он один из тех, чьё мнение учитывалось при составлении того самого отчёта миссии ОБСЕ о якобы недемократичности этих выборов. Но, получается, учитывалась фиктивно — ведь в интервью белорусским СМИ сотни таких же как он наблюдателей признавались — претензий к выборам у них нет.

Николай Кабанов, депутат Сейма Республики Латвия:

Я был участником наблюдательной миссии ОБСЕ. Могу сказать, что, безусловно, её позиция была политизированной. Но, в первую очередь, из за того, что информация, которая доносилась наблюдателям, была сформирована оппозицией. Я не могу к себе этого отнести, потому что часто езжу в Беларусь и знаком с той повесткой дня, которая там существует.

С белорусской повесткой дня накануне выборов активно знакомились и ранговые европейские чиновники. Побывали в Беларуси и министры иностранных дел Польши и Германии. Сикорский и Вестервелле тогда встречались с президентом, после обещали Беларуси 3 миллиарда евро, а просили казалось бы только о проведении открытых выборов. Но и беспрецедентное количество иностранных наблюдателей, и условия для кандидатов и допуск всюду журналистов — всё это, как станет понятно позже, чиновников ЕС интересовало мало.

Людвиг Васяк, глава «Народной партии» (Польша):

Мои коллеги, которые были в Беларуси, говорят, что выборы прошли демократично. Не было каких-либо нарушений. А европейским наблюдателям было сказано, что их выводы должны быть такими, иначе останутся без денег. Понятно, что люди взяли деньги и должны были исполнить заказ. Это политика. Нужно помнить о том, что ЕС переживает серьёзный финансовый кризис. Разорились Греция, Испания, Ирландия, Португалия. Уже идёт разговор о двух евро. Сильный евро для Германии, Франции, Бельгии, Австрии, и другой евро для аутсайдеров – Греции и других. Поэтому и Беларусь хотят подмять под ЕС, использовать её экономический потенциал, а потом выбросить.

Именно Польша и Германия сегодня, спустя какой то месяц после выборов, превратились в самых ярых сторонников введения санкций против Беларуси. Факт первый: Германия, страна основатель ЕС, с которой нас связывают тесные узы бизнеса. Факт второй: Польша — самый ярый проводник политики ЕС и НАТО на Восток, имеющий серьёзные претензии на европейское признание по этому поводу. Факт третий: Германия и Польша — самые крупные спонсоры белорусской оппозиции. Кампания одного кандидата Некляева обошлась в 15 миллионов долларов. И такое финансирование вряд ли может осуществляться по доброте душевной.

Павел Земиньски, глава партии «Суверенная Польша»:

Евросоюз санкциями хочет повлиять на Беларусь, не взирая на мнение народа, который ясно дал понять свою волю. Как это было сделано в Польше, когда Евросоюз не спрашивал мнение простых поляков, а подмял под себя Польшу. В Беларуси выборы прошли согласно всем международным стандартам. Я думаю, что белорусские власти поступили правильно 19 декабря. Ведь у вас происходило то же самое что и на Украине в 2004 году. Когда Янукович победил на выборах, но это не устраивало ЕС. Такой же сценарий они хотели провести и в Беларуси.

ОБСЕ уже давно превратилась в инструмент реализации западных интересов на постсоветском пространстве, констатируют аналитики. Сейчас уже невозможно скрыть то, что на самом деле сотрудники миссий и институтов этой организации занимаются разведработой и взращиванием нужной оппозиции, чтобы при необходимости сменить правящий режим.

По публикациям «REGNUM»:

Официально миссии должны содействовать любому государству ОБСЕ, испытывающему сложности с соблюдением тех или иных обязательств, взятых им на себя в рамках ОБСЕ — будь то ситуация с цыганами в ряде стран Западной Европы, дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике или далёкая от демократичности система выборов в США (выборы там, как известно, не прямые и даже, по сути дела, не всеобщие). Однако в этих странах миссий ОБСЕ нет. Не занимается ОБСЕ и урегулированием конфликтов в Северной Ирландии и на Кипре, зато вовсю интересуется ситуацией в Закавказье и конфликтом в Приднестровье.

Что уж говорить о миссиях Организации на Балканах, которые, особенно в первые годы после развала Югославии, по сути, подменяли собой государственные институты принимающих стран (штат одной только миссии ОБСЕ в Косово превышал 1200 чел.). Кстати говоря, именно эта миссия, вопреки своему мандату, во многом способствовала отделению данного региона от Сербии.

Соответственно, принятое Минском решение закрыть у себя Бюро ОБСЕ является, безусловно, правильным шагом, направленным на укрепление стабильности в стране и её суверенитета.

Альфред Рубикс, депутат Европарламента от Латвийской Республики:

Против Беларуси организована целая кампания — различного рода давление на ныне действующего президента. С одной стороны, говорят, что мы защищаем народ Беларуси – как же вы защищаете, если Лукашенко законно избран, уже четвертый раз. Судя по тем документам, которые опубликованы в Интернете, есть повод думать о том, что это специально организованная кампания, для того, чтобы поднять шум вокруг этого.

Это мне напоминает 1989-1990 годы, что делали с Советским Союзом: точно также неизвестно откуда шли доллары, которые помогали создавать то, что необходимо разного рода массовым мероприятиям возле правительственных зданий.

Украина, Молдавия, Киргизия — миссии БДИПЧ ОБСЕ работали в каждой из этих стран. И в каждой из этих стран произошёл переворот. Могло бы сойти за случайность. Если бы этот странный вектор и дальше не подтверждался интересными фактами. Возьмём только прошедшую неделю:

Во вторник группа депутатов Европарламента призвала рассмотреть возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к вынесению приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. ЕС, судя по всему, не берёт в расчёт тот скромный факт, что вор должен сидеть в тюрьме. Невзирая на его гражданскую позицию.

В четверг еврокомиссар Штефан Фюле серьёзно пригрозил Украине и Виктору Януковичу последствиями за «отход Украины от демократии». Параллельно стране объяснили, что совместить зону свободной торговли ЕС с Таможенным союзом ей не дадут.

Пятница. Евросоюз выступает с заявлением о том, что референдум о продлении срока полномочий президента Казахстана до 2020 года противоречит демократии. Это говорится о стране, которая ещё 1 декабря в Астане принимала первый за 11 лет саммит ОБСЕ. Тогда в адрес Казахстана претензий не было, были похвалы. А вот с 1 января этого года председательство в ОБСЕ от Казахстана ушло к Литве.

Виктор Успасских, депутат Европарламента от Литовской Республики:

То, что в Евросоюзе есть двойные стандарты — это факт. Я испытал это сам на своей шкуре. Есть тому много примеров. И даже по правам человека некоторые вещи, которые происходят в Европейском союзе, делаются под столом, тайно. На самом деле, есть заготовки, которые не обсуждаются в общественности и не обсуждаются на открытых заседаниях. И я об этом говорю прямо. Если народ выбирает себе власть, которую он хочет — не воля кому-то вмешиваться в эти дела. Мне кажется, что сами выборы проходили демократично. Не понимаю — чего еще надо?

Чего ещё надо — вопрос из уст депутата Европарламента, скорее, риторический. Глядя на то, как штурмовали Дом правительства в Беларуси, Виктор Успасских вспоминает, как ровно два года назад толпа людей, собравшаяся на общенациональную акцию протеста в центре Вильнюса, очень похоже штурмовала литовский парламент.

Кстати, такая же история произошла тремя днями ранее и в Риге. Протестующие на два часа фактически захватили Старый город. Все окна Сейма были разбиты.

Нормундс Гростиньш, лидер движения «Евроскептики» (Латвия):

Никого, в ЕС в том числе, не волновало, что против людей бросили отборные части НАТОвских войск, которые были подготовлены для действий в Косово. Стреляли в людей резиновыми пулями, один молодой человек потерял глаз в январе. И никто из ЕС как-то к нам никаких санкций даже не готовил. Я, конечно, надеюсь, что ЕС будет руководствоваться здравым смыслом и не будет принимать всего названного. Но если бы такие меры стали реальностью, то это было бы показателем вопиющего двойного стандарта.

Тот погром в Старой Риге, в отличие от Минска, разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями, а 75 его участников до сих пор — вот уже два года — находятся в Латвии под следствием. Недавно им выставили материальный иск на 300 тысяч долларов. Но никаких претензий со стороны ЕС по-прежнему не слышно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Клементьев, вице-спикер Сейма Латвийской Республики:

Что касается наших беспорядков, то я скажу, что все действия спецслужб, полиции и всех признаны законными и никаких процессов после событий 13 января 2009 года в Латвии не было.

Впрочем, о двойных стандартах отдельных европейских организаций можно было бы говорить ещё часами. А ведь, кроме политики есть всё та же экономика, с которой мы начинали этот сюжет. Переговоры по соглашению о свободной торговле между одноименной Европейской ассоциацией — в неё входят Швейцария, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия — и Таможенным союзом начались ещё в ноябре. А на этой неделе они, что показательно, продолжились. Впрочем, и кроме экономики есть что-то не менее и даже более важное — это люди. И их отношения, которые никакими искусственными санкциями не сломать.