Двойная политика НАТО? Расмуссен ответил на вопрос о тайном плане защиты Балтики от России

Британская газета The Guardian со ссылкой на WikiLeaks сообщила, что НАТО подготовило план по защите стран Балтии и Польши от возможной агрессии со стороны Москвы. Американский и германский послы в НАТО Иво Даалдар и Ульрих Бранденбург проинформировали генерального секретаря альянса Андерса Фога Расмуссена и представителей прибалтийских стран о решении расширить действия плана Eagle Guardian («Орел-защитник») по чрезвычайной военной защите Польши в середине декабря 2009 года.

Как следует из документов, в случае вооруженного нападения в Эстонию, Латвию и Литву будут выдвинуты девять дивизий НАТО - из США, Великобритании, Германии и Польши. При этом порты в Германии и на севере Польши должны будут принимать морскую пехоту, а также американские и британские военные корабли. По словам представителя постоянной миссии США при НАТО Джона Хефферна, Расмуссен и представители Эстонии, Латвии и Литвы «с чувством глубокого удовлетворения» отнеслись к инициативе военных США и Германии по этому вопросу, сообщает ctv.by.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после публикации на WikiLeaks усомнился в искренности представителей Альянса на лиссабонском форуме. Во-первых, из сообщения следует, что эти планы разрабатывались НАТО в декабре 2009 года, когда состоялась первое после длительного перерыва заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. Как напомнил министр, именно тогда было принято решение оживить сотрудничество двух сторон и преодолеть тупик, в котором оказались отношения НАТО и России из-за позиции Альянса после войны с Грузией в августе 2008 года. «То есть получается, что одной рукой НАТО на уровне министров договаривалась с нами о разработке важных документов, которые касались совместного партнерства, другой рукой принимали за нашей спиной решения от нас защищаться», - заметил Лавров.

Повлияет ли скандал на консенсус, достигнутый на саммите НАТО в Лиссабоне? Скажутся ли эти разоблачения на восстановлении сотрудничества между НАТО и Россией? На эти вопросы в интервью журналисту «Евроньюс» ответил генеральный секретарь альянса Андерс Фога Расмуссен, сообщает ctv.by.

Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО:

Я могу вам сказать, что это не окажет никакого влияния на нашу политику. Ведь содержание этой переписки – далеко не «горячие новости». Мы никогда не комментируем наши планы того, как мы намерены защищать своих союзников. Но не думаю, что для кого-то является сюрпризом, что оборонный альянс вроде НАТО имеет соответствующий план по защите населения наших стран-членов от любой угрозы. Я уверен, что мы сохраним позитивный настрой нашей лиссабонской встречи, потому что это в наших общих интересах. Очевидно, что у нас есть разногласия с Россией, но суть в том, что существует целый ряд областей, где у нас с Россией общие интересы в сфере безопасности. Вот некоторые из них: Афганистан, борьба с терроризмом, борьба с пиратством, борьба с распространением оружия массового поражения, ракеты и так далее. Мы должны идти по пути очень прагматичного сотрудничества в тех вопросах, где мы разделяем интересы друг друга. Именно такое решение и принято в Лиссабоне, и я думаю, что дух Лиссабона мы сможем сохранить.

Я убежден, что действия Wikileaks наносят ущерб международной дипломатии, потому что работа международной дипломатии состоит, в том числе, и в проведении конфиденциальных переговоров с разными странами, даже с противником, с целью мирного разрешения конфликтов. Но если существует опасность, что содержание секретных переговоров станет достоянием общественности, то этот канал связи будет уничтожен или поврежден. Именно поэтому мы, разумеется, осуждаем подобные действия.

Wikileaks не повлияет на нашу политику. Мы представили наше видение будущего ядерных вооружений в стратегической концепции, принятой на саммите в Лиссабоне. Она опирается на два столпа: с одной стороны, мы рассчитываем на долгосрочный мир без ядерного оружия, но, с другой стороны, мы также понимаем, что нам потребуется ядерный потенциал как инструмент политики сдерживания дои тех пор, пока в мире еще существует ядерное оружие.



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