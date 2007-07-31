Движение "Талибан" объявило о казни ещё одного заложника

Мужчина был расстрелян после того, как переговоры с афганскими властями не удались.

Этой ночью один из арабских телеканалов обнародовал видеозапись с оставшимися пленниками. Подобные кадры были показаны впервые за 12 дней. На видеопленке несколько женщин и один мужчина. Головы заложниц покрыты платками.

Последние новости из Афганистана повергли Южную Корею в шок. Первые полосы всех крупнейших газет страны посвящены пленникам талибов.

Тем временем в Сеул доставили тело первого убитого заложника - 42-летнего лидера группы миссионеров. В Кабуле утверждают, что удалось договориться с талибами продлить срок действия ультиматума до среды.