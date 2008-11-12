Двадцать законопроектов и постановлений предстоит рассмотреть Палате представителей за время текущей сессии

Она будет самой короткой, поэтому сегодня на заседании совета палаты ее спикер Владимир Андрейченко призвал председателей комиссий ускорить подготовку законопроектов. Изменения и дополнения ожидают закон "О статусе депутата Палаты представителей". Также будут внесены поправки в законы "Об интеллектуальной собственности" и "О лекарственных средствах". Фактически, готов к обсуждению и закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Работа над ним началась задолго до момента, когда в мире заговорили о финансовом кризисе. В свете последних событий документ приобретает дополнительную значимость.



А уже завтра депутаты сформируют состав делегаций по сотрудничеству в международных организациях. В их состав войдет 97 из 110 белорусских парламентариев, то есть почти каждый. В числе структур, где будет создано представительство белорусской депутации - парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС и СНГ. Предполагается также дальнейшее участие делегации Национального собрания в Парламентской ассамблее ОБСЕ и продолжение контактов парламента Беларуси с ПАСЕ и парламентской ассамблеей НАТО.