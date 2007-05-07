Дурной пример сноса советских памятников заразителен

Власти Польши составили список советских памятников, которые собираются снести.Уже подготовлено два таких законопроекта, которые будут переданы в парламент. Речь, в первую очередь, идет о памятниках, связанных с освобождением страны советскими войсками от фашизма. Одновременно могут быть переименованы улицы и площади польских городов, носящие имена советских воинов-освободителей, а также польских государственных и партийных деятелей социалистического периода. Российская сторона возмущена таким решением польских властей и требует отклонить этот законопроект.