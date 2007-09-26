Дуэль Буша и Ахмадинеджада

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открылись дебаты на высшем уровне.

Все внимание было приковано к двум выступлениям - Джорджа Буша и президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Иранский лидер обрушился с критикой на Совет безопасности ООН и назвал "незаконными" действующие в отношении его страны международные санкции. Ахмадинеджад заявил о том, что "ядерное досье" Ирана перестало быть политической проблемой, поскольку Тегеран активно сотрудничает с МАГАТЭ.

Выступление Буша продлилось всего 20 минут. Вопреки ожиданиям, он не сказал об угрозе со стороны Исламской республики ни слова. Такое игнорирование президента США президента Ирана, эксперты уже назвали отрежиссированным спектаклем и демонстрацией неуважения в высшей степени.

Между тем, недалеко от здания ООН развернулась массовая демонстрация. Ее участники призывали не допустить войну в Иране.