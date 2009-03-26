Дружба Беларуси с Россией в фотографиях

В исполкоме СНГ открылась выставка, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России, который ежегодно отмечается 2-го апреля.

В экспозиции - две части. В первой представлены фотографии, рассказывающие об истории и достижениях белорусско-российской интеграции. Во второй - литература о Союзном государстве и различных направлениях сотрудничества двух стран.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минфин Беларуси завершает разработку системы мер по развитию финансового рынка страны. Она даст более полное представление об участниках рынка и появлении новых организаций. В основном, это не банковские кредитно-финансовые институты - инвестиционные, трастовые фонды и другие компании.

В нашей стране есть все возможности укрепить сотрудничество в рамках Союзного государства Беларуси и России с тем, чтобы с минимальными потерями выйти из кризисной ситуации. И здесь немаловажно выполнение межгосударственного соглашения о расширении применения российского рубля во взаиморасчётах. Это поможет восстановить финансовое состояние предприятий и улучшить положение бюджетов обеих стран.