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«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси

26 февраля 2024 18:47
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Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений во время выборов депутатов в Беларуси. Об этом заявил руководитель Миссии Содружества Сергей Лебедев на пресс-конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-1

Выводы зарубежных экспертов – электоральная кампания в Беларуси прошла в полном соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией. Голосование было открытым и гласным, отметили представители Миссии. Сергей Лебедев подчеркнул, что у наблюдателей от СНГ не было «задачи найти недостатки и нарушения», чтобы упрекать страну за несоблюдение норм демократии, как это делали ранее представители ряда международных структур. Отчет Миссии будет обнародован после утверждения итогов единого дня голосования.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-4

Нарек Тиратурян, международный наблюдатель от СНГ:
Было предусмотрено максимально сделать возможным голосование и для людей с физическими ограничениями. Оборудование пандусов и что касается самих кабинок с низкими столами. Это тоже порадовало, что это все учтено, чтобы привлечь максимальное число голосующих.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-7

Алишер Эрбаев, международный наблюдатель от ОДКБ:
Провели очень грамотно, хорошо, с учетом изменений в Конституции Республики Беларусь и избирательного законодательства Республики Беларусь. Все моменты были учтены, каких-либо эксцессов не было.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-10

Что политическая кампания прошла в спокойной и доброжелательной обстановке, подчеркнул и глава Миссии наблюдателей ШОС. Они следили за открытием и закрытием участков, подготовкой бюллетеней, а также их подсчетом на участках в Минске. Эксперты от ШОС руководствовались принципами политической нейтральности и беспристрастности. Миссия пришла к мнению, что состоявшиеся выборы стали важным шагом на пути дальнейшего политического развития Беларуси.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-13

Нурлан Ермекбаев, заместитель генерального секретаря ШОС, глава Миссии наблюдателей:
Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, Миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными.

«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-16

Напомним, что всего на выборы было аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евросоюза. Все они отметили легитимность и прозрачность проведения единого дня голосования.

# Выборы в Беларуси

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