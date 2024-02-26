«Достоверные и демократичные». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси

Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений во время выборов депутатов в Беларуси. Об этом заявил руководитель Миссии Содружества Сергей Лебедев на пресс-конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выводы зарубежных экспертов – электоральная кампания в Беларуси прошла в полном соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией. Голосование было открытым и гласным, отметили представители Миссии. Сергей Лебедев подчеркнул, что у наблюдателей от СНГ не было «задачи найти недостатки и нарушения», чтобы упрекать страну за несоблюдение норм демократии, как это делали ранее представители ряда международных структур. Отчет Миссии будет обнародован после утверждения итогов единого дня голосования.

Нарек Тиратурян, международный наблюдатель от СНГ:

Было предусмотрено максимально сделать возможным голосование и для людей с физическими ограничениями. Оборудование пандусов и что касается самих кабинок с низкими столами. Это тоже порадовало, что это все учтено, чтобы привлечь максимальное число голосующих.

Алишер Эрбаев, международный наблюдатель от ОДКБ:

Провели очень грамотно, хорошо, с учетом изменений в Конституции Республики Беларусь и избирательного законодательства Республики Беларусь. Все моменты были учтены, каких-либо эксцессов не было.

Что политическая кампания прошла в спокойной и доброжелательной обстановке, подчеркнул и глава Миссии наблюдателей ШОС. Они следили за открытием и закрытием участков, подготовкой бюллетеней, а также их подсчетом на участках в Минске. Эксперты от ШОС руководствовались принципами политической нейтральности и беспристрастности. Миссия пришла к мнению, что состоявшиеся выборы стали важным шагом на пути дальнейшего политического развития Беларуси.

Нурлан Ермекбаев, заместитель генерального секретаря ШОС, глава Миссии наблюдателей:

Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Беларусь и принятым республикой международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, Миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными.