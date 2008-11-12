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Досрочных парламентских выборов в Украине в этом году не будет

12 ноября 2008 08:51
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Вероятнее всего, они состоятся в 2009-м. Об этом накануне заявил президент страны Виктор Ющенко. Коррективы в планы главы государства внес экономический кризис. Сегодня президент проведет общенациональное совещание по минимизации негативных последствий кризиса. Руководство страны, а также лидеры парламентских фракций должны согласовать единый государственный курс для преодоления кризиса. Приоритетом является социальная защита граждан и нейтрализация рисков в ключевых отраслях промышленности.

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