В Центризбиркоме отметили, что рост количества досрочно проголосовавших обусловлен тем, что на избирательные участки пошла студенческая молодежь. Даже пенсионеры в сельской местности голосуют досрочно.

Только в Гродненской области, за два дня голосования, свой выбор уже сделали более 4% граждан, имеющих право голоса. Досрочное голосование по выборам депутатов в местные Советы только началось, а желающих, за ранее исполнить свой гражданский долг, хоть отбавляй. Такой активности избирателей, вспоминают члены участковых комиссий, не было уже давно. Несмотря на то, что выборы местного значения, отношение к ним у гродненцев самое серьёзное. И что бы не откладывать поход на избирательный участок, на последний день, многие горожане решили воспользоваться правом досрочного голосования.

По статистике первых двух дней голосования, в основном, правом досрочно сделать свой выбор, в Гродно воспользовались две категории избирателей - студенты и пенсионеры. У каждого из них свои причины заранее придти на участок, однако, всех их объединяет общее мнение - досрочное голосование - это удобно.

За соблюдением белорусского законодательства на участках следят тысячи независимых наблюдателей. И пока от них не поступали заявления о каких- либо нарушениях.

Напомним, что на местных выборах, которые пройдут в один тур, предполагается сформировать 1.581 Совет и избрать более 22.500 депутатов.

Основное голосование пройдёт в день выборов, 14 января. Времени, что бы отдать свой голос за того, или иного кандидата, у каждого будет достаточно. Избирательные участки в этот день будут работать с 8 утра и до 8 вечера.