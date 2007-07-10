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Дорога домой

10 июля 2007 15:45
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Самолет российского МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами приземлился в московском аэропорту "Домодедово". Из 22 человек на борту и гражданка Беларуси Александра Йеныш, с двумя детьми и мужем-палестинцем.
Беженцев вывозят транзитом через израильскую территорию в столицу Иордании - Амман, оттуда в российскую столицу. Это второй этап эвакуации из сектора Газа граждан СНГ.
Напомним, в конце июня группа россиян и белорусов была доставлена из Аммана в Москву самолетом того же российского МЧС.

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