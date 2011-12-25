Доктор наук, политик Наталья Витренко: Народ Украины в своем подавляющем большинстве выступает за Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский союз

Лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко ответила на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Украину можно считать неудачником недели. Президент Янукович, конечно, прибыл в Москву на саммит СНГ, но приехал-то он явно с другими мыслями — договориться о снижении цены на газ. И пример Беларуси в этом деле оказался весьма заразительным, и успех Лукашенко был настолько триумфальным, что Янукович мог надеяться хоть на маленькую толику этого успеха. Но быть и здесь, и там, как Труффальдино из Бергаммо, удается не каждому.

Накануне московских встреч провалом завершился саммит «Украина — ЕС». А Киев хотел подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то есть сделать первый шаг в Большую Европу и вступить в зону свободной торговли с ЕС. Но высокие чиновники из Брюсселя, как выразился один украинский политик, «показали дулю с маком». Покритиковали за суд над Юлей Тимошенко и выразили надежду, что в следующие 20 лет Украина покажет, что она реализовала все европейские принципы и ценности. Это можно понимать и так: «Через 20 лет, хлопцы, и поговорим».

Расстроенный Янукович приехал в Москву с хмурым лицом. А там, в Кремле, уже лица ироничные. Коль шантажировать нечем, европейских козырей у Януковича в рукаве нет, то, как сказал наш президент на пресс-конференции в пятницу, «и вам, украинцам, 2011 будет годом великих уроков». Киев рассчитывал получить газ в следующем году не как Беларусь, по 165 долларов за тысячу кубов, а хотя бы по 250. Но, вернувшись из Москвы, Янукович дал команду правительству рассчитывать бюджет, исходя из цены в 416 долларов. Еще раз задумайтесь! Беларусь будет получать газ по 165, а Украина по 416. Хотя я не ручаюсь за точность этой цифры, потому что на пресс-конференции президента первый вице-премьер Семашко назвал цифру 450 долларов для Украины. Это еще больше. Еще раз почувствуйте разницу — 165 и 416 или 450. И поэтому так категорично настроены украинские политики и та часть населения Украины, которая хотела бы быть с Россией и Беларусью, а не с европейской дулей с маком.

Так с кем быть Украине, по Вашему мнению, — с Западом или с восточными соседями?

Наталья Витренко: Сейчас в Украине как раз, вот знаете, точка росы, когда власти нужно принимать окончательное решение. Европейский союз или Евразийский союз, то есть интеграция на Запад или на Восток. Ситуация крайне напряженная в стране. Почему? Потому что власть Украины консолидирована на западном направлении, а народ Украины в своем подавляющем большинстве — это как раз стремление на Восток, стремление быть вместе со своими братьями россиянами и белорусами и понимание, что только, интегрируясь в Таможенный союз, Единое экономическое пространство, затем Евразийский союз, мы можем поднять свою экономику, мы можем восстановить квалифицированные рабочие места. То есть дать людям возможность работать, зарабатывать, решать спокойно социальные проблемы.

Так только ли в экономике дело? Или в интеграционных процессах, по Вашему мнению, зашиты какие-то великие геополитические цели?

Наталья Витренко: Я знаю, что очень многие страны мира ждут, Вы знаете, они молятся, молятся на то, чтоб мы объединились. Чтоб мы уберегли мир от этой американской глобализации, чтоб мы уберегли мир от этого уничтожения государственных суверенитетов, на преступление которого, вот сейчас мы видим, идет открыто НАТО, США, империалисты Евросоюза. Мы что с вами не видели, что они сделали с Ираком, что они делают с Афганистаном, что они сделали с Ливией, что они сегодня планируют сделать с Сирией, С Ираном? Неужели не понятно, что дальше очередь будет Беларуси, России, Китая? Вот, что они планируют. А Украину они вообще растопчут, как тряпку. И на этом фоне брать Украину, отрывать от ее корней, отрывать от России и Беларуси и вбрасывать вот туда, в тот европейский Везувий? Это преступление. С другой стороны, мы понимаем, что если мы объединяемся в Таможенный союз, Единое экономическое пространство, потом в Евразийский союз, мы создаем мощнейший экономический кластер. И я, как доктор экономических наук, утверждаю, сейчас, в условиях мирового экономического кризиса, только мощные экономические кластеры, только объединение территорий 250-300-400 миллионов человек — вот, кто может выжить. Вот, кто может реализовать новую экономическую модель. Это крайне важно сейчас нам, всем нашим странам, нужно говорить не только о модернизации, нам нужно новая экономическая модель, когда не олигархи будут перекачивать национальные богатства в свои карманы, а когда будет справедливость в распределении национального богатства. Когда будет сделано все, чтобы рос интеллектуальный потенциал нашего народа, уровень образования повышался, внедрялись новые технологии, совершенствовалось производство. Вот, что нужно делать нашим странам. И, когда мы объединимся, я точно знаю, мы это сделаем. У нас для этого есть все – есть интеллект, есть природные ресурсы, богатейшие в наших странах…

Вот о природных ресурсах Вы правильно сказали. Но основные-то запасы и не в Украине, и не в Беларуси, хотя и для Киева, и для Минска они очень и очень важны. И я уже об этом говорил сегодня, в частности о цене на газ, которую Беларусь сегодня радует, а Украину огорчает. Но ведь с другой стороны, из-за этих ресурсов конфликты порой возникали с Россией и у вас, и у нас.

Наталья Витренко: Вы знаете, когда были распри между Россией и Белоруссией, когда травили Александра Григорьевича Лукашенко, это так больно било по нам. Вот Вы даже себе не представляете, вот наша Прогрессивная социально-демократическая партия, партия, которая всегда защищает союз России и Беларуси, и вот когда были эти столкновения, нам в лицо бросали: «Вот посмотрите на ваших братьев, посмотрите, какие между ними отношения». Это совершенно неправильно. Отношения должны быть самыми доброжелательными, самыми партнерскими. И вот когда Россия установила цену на газ для Беларуси с 2012 года 165 долларов за тысячу кубометров, мы ликовали, мы просто ликовали. Мы понимали, что это архиважно для белорусской экономики. Безусловно, и преодолеются эти инфляционные сегодня проблемы, они будут все в прошлом, потому что будет подъем производства. Это архиважно для жителей Беларуси, потому что это гарантия того, что не будут расти цены, цены на коммунальные услуги, цены на товары и услуги в целом. Это очень важно и для нас. Мы всем объясняем: «Задыхается Украина, не может платить 450–500 долларов?» Так мы показываем на Беларусь: «Смотрите, вот результаты интеграции. Вступайте в Таможенный союз». Открыто ж сказал и Путин, и Медведев: «Да, для Украины тогда будет 180». То есть будет внутренняя цена на газ, которая работает на территории Таможенного союза, будет для Украины. Поэтому мы, безусловно, очень рады, когда идут такие подвижки в отношениях между Россией и Белоруссией. Мы очень хотим, чтобы лучше была ситуация и в России, и в Беларуси, чтобы была интеграция, которая реально уже произошла. Таможенный союз уже работает, и с 1 января будет Единое экономическое пространство, чтобы эта интеграция сразу давала наглядный результат. Это самая лучшая пропаганда, это самое лучшее объяснение для всех. Мы же тогда говорим: «Посмотрите, посмотрите на наших ближайших соседей. Вы же видите, насколько лучше становится ситуация. Значит, и нам нужно думать, что делать в Украине».