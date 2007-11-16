Доходы подсчитают, но выборочно

Депутаты приняли поправки в Закон о Государственной службе.

По действующему законодательству чиновники, занимающие высокие государственные должности, а также их ближайшие родственники должны подавать декларации о доходах главе Администрации Президента. В этот список включено более 500 человек. Внесенные сегодня изменения позволят принимать решение о проверке деклараций выборочно.

Имя, фамилия, идентификационный номер, образование, группа крови, и ещё порядка 20 персональных данных. Законодательно утвердить идею создания в республике единого регистра населения парламентариям предложили в конце сентября. Сегодня разработчики законопроекта держали ответ перед своими коллегами. Наряду с очевидными плюсами, как сокращение бумажной волокиты и "золотой век" для принципа "Одного окна", депутаты Палаты представителей увидели в статьях закона и много спорного.

Больше всего нареканий в адрес единого регистра населения поступило со стороны православных верующих. Министр внутренних дел при личной встрече с представителями церкви выяснил причину такого упорного противостояния. Оказалось, православная конфессия провела соответствующие параллели со Cвятым писанием и высказалась против присвоения каждому персонального идентификационного номера.

Несмотря на заверения разработчиков закона в поэтапности введения и благотворном влиянии на бюрократизм новой системы, сомнения парламентариев четко отразились и на результатах голосования: 41 депутат - за принятие регистра, столько же высказалось против. Закон отправили на доработку.

Гораздо более слаженно проголосовали депутаты за поправки в Закон "О массовых мероприятиях". Рассуждали не просто как парламентарии, но и как простые граждане.

Итак, новый закон запретит продажу спиртных напитков и пива в радиусе полукилометра от мест проведения массовых мероприятий за два часа до их начала. Правда такая норма не затронет продажу алкоголя на национальных фестивалях и во время государственных праздников - так что на Новый год без шампанского белорусы не останутся.