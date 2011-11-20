Договор о создании Единого экономического пространства подписан. Что дальше?

В Москве состоялась важная встреча трех президентов. Беларусь, Россия и Казахстан подписали Договор, направленный на создание Единого экономического пространства. А дальнейшая цель — это построение Евразийского экономического союза — того самого, идею которого на страницах газеты «Известия» первым, как мы помним, выдвинул Путин, а затем поддержали Лукашенко и Назарбаев. До вчерашнего дня говорили, что именно Путину принадлежит инициатива создания нового ЕЭС, но Договор в эту пятницу подписал, конечно же, Медведев, поскольку он пока еще действующий президент России.

Президенты Беларуси, России и Казахстана расписались в желании двигаться вперед. Свои росчерки они оставили о Евразийской экономической интеграции и ее комиссии. Это куда больше, чем действующий Таможенный союз и вот-вот заработающее с 2012 года Единое экономическое пространство, которое послужит основой для союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы четко прописали, как мы будем двигаться, в каком направлении, к чему мы будем стремиться. Прочитайте. Там все прописано — и по валюте, и по экономическому сотрудничеству. Мы не теряем никакого суверенитета, никто никого никуда не гонит. Мы идем на это, потому что это выгодно всем трем государствам.

Избежать сравнения Евразийскому экономическому союзу с Евросоюзом вряд ли в ближайшее время удастся, а учесть ошибки — вполне. Евразийский союз не конгломерат разрозненных стран. Беларусь, Казахстан и Россия стартуют не с разного уровня, а приблизительно с одной площадки.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Я не хочу намекать на Европейский союз, но они отчасти купили кота в мешке. Значит, у нас нет этой ситуации, поэтому мы, я уверен, создадим прочный, хорошо развивающийся экономический союз.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

170 миллионов населения — это рынок, самодостаточный, который может жить сам по себе, если уж трудно будет, честно говоря.

Как минимум на ближайшие годы эти 170 миллионов человек знают линию судьбы своих стран. Возможности увеличиваются: упрощается перемещение людей, капитала, товаров от Бреста до Алма-Аты и Камчатки. Страны «тройки» — это солидный рынок, миллиардный товарооборот и прибыли. К слову, Беларусь и Казахстан только за последнее время наторговали вдвое больше, и это в кризисные времена. Сегодня страны «тройки» следуют одной цели — рост благосостояния граждан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше сегодняшнее образование – это увеличение товарооборота, никто же не спорит, и мы это демонстрируем на практике. Но коль увеличение товарооборота, это значит увеличение выпуска продукции предприятиями. Ну а коль большие объёмы продукции, значит, люди получают больше заработную плату, выпуская эту продукцию.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

То, что мы снимаем границы на пути движения товаров, а в перспективе, с созданием ЕЭПа, мы будем поэтапно снимать границы на пути движения капиталов и услуг — всё это направлено на то, чтобы граждане наших стран получали возможность извлекать выгоды из этого интеграционного объединения.

По большому счету сейчас неважно, где произведен товар — в Беларуси, Казахстане или России. Покупатель выбирает рублем и смотрит на качество. Александр Лукашенко знает, чего не хватает в России. Он предложил Дмитрию Медведеву качественный бензин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можем переработать до 30, как минимум, миллионов тонн нефти вместо 21 сегодня и подставить под Евро-4, Евро-5 системы двигателей и так далее под все ваши «Мерседесы» и прочие, которые здесь ездят на высокооктановом бензине.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Они не наши.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но сейчас они российские. Куплены Россией, поэтому ваши.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

В этом смысле — да.

Дмитрий Медведев признал, что с идеей о Евразийской интеграции еще на заре девяностых выступил именно президент Назарбаев, а президент Лукашенко всегда поддерживал такой союз. Сейчас при запуске с января 2012 года Единого экономического пространства Александр Лукашенко, со слов Дмитрия Медведева, выступил ускорителем общей работы.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который, если говорить предельно прямо и откровенно, был создателем этой идеи. Я хотел бы искренне поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за настойчивую работу по интеграции.

Сейчас «разруливать» все острые вопросы в Едином экономическом пространстве будет созданная комиссия. Доминирование какого-либо государства над другим исключено. Это равноправная комиссия.

Андрей Кобяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Одна страна — один голос. Там вице-премьеры по должности, а в коллегии — 3/3/3, то есть по три представителя от каждой стороны. И тоже каждый член коллегии — один голос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы впервые, наверное, в истории создали нормальный действенный наднациональный орган, где будут работать специалисты. Этому органу переданы определенные полномочия. Это тоже надо говорить прямо и открыто. Здесь нет никакого ущемления. Любой вопрос может быть выведен на уровень глав государств (нас троих), и только консенсусом мы можем принять то или иное решение.

После — общий ужин и шампанское. Дмитрий Медведев пригласил коллег Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в один из самых высоких ресторанов Европы. На 62 этаже президенты продолжили общение. С этой высоты Александр Лукашенко предложил не ждать 2015 года начала работы Евразийского экономического союза, а ускориться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы обедали вот сейчас, наверное, потому что высоко было, мы так подумали проще. Ну, почему до 2015 года? Ведь мы основу сделали за полтора года. Ну, давайте закончим к концу 2013 года.