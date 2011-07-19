Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности Беларуси получают статус уполномоченных экономических операторов Таможенного союза

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Соответствующий Указ подписал глава государства.

В документе также уточнены некоторые нормы, регулирующие правоотношения между Беларусью, Казахстаном и Россией.

К слову, в нашей стране уже не один год действует институт добросовестных участников вненшнеэкономической деятельности. В настоящее время в нем состоит более 600 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Адерейко, начальник правового управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Определено, что все юридические лица, которые имели специальное разрешение, лицензии по состоянию на 31 декабря 2010 года, автоматически, без каких-либо дополнительных проволочек будут включаться в специальные реестры Государственного таможенного комитета. Это позволит юридическим лицам, которые действовали в сфере таможенного дела добросовестно, дальше продолжать эту форму своей деятельности.