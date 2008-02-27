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До президентских выборов в России остается 4 дня

27 февраля 2008 19:15
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Кандидаты на высокий пост активно используют это время для агитации, встреч с избирателями и журналистами. Владимир Жириновский провел пресс-конференцию. Он говорил о патриотизме и любви.

В этот же день Геннадий Зюганов встретился с московскими студентами. Главный российский коммунист рассказал о трех предвыборных китах: социальное равенство, уверенность в завтрашнем дне, достойная жизнь каждого.

Сайт где, уже перезнакомились все бывшие советские одноклассники, осваивают кандидаты на главный пост. Андрей Богданов признался, что по три часа в день он-лайн.

На "Одноклассниках" Дмитрий Медведев не замечен. Однако, свое отношение к интернету он продемонстрировал накануне. За время его он-лайн-конференции поступило 6 тысяч вопросов.

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