До президентских выборов в России остается 4 дня

Кандидаты на высокий пост активно используют это время для агитации, встреч с избирателями и журналистами. Владимир Жириновский провел пресс-конференцию. Он говорил о патриотизме и любви.



В этот же день Геннадий Зюганов встретился с московскими студентами. Главный российский коммунист рассказал о трех предвыборных китах: социальное равенство, уверенность в завтрашнем дне, достойная жизнь каждого.



Сайт где, уже перезнакомились все бывшие советские одноклассники, осваивают кандидаты на главный пост. Андрей Богданов признался, что по три часа в день он-лайн.



На "Одноклассниках" Дмитрий Медведев не замечен. Однако, свое отношение к интернету он продемонстрировал накануне. За время его он-лайн-конференции поступило 6 тысяч вопросов.