До истечения срока полномочий верхней палаты белорусского парламента остается 60 дней

Согласно законодательству, сегодня же завершается выдвижение кандидатов в ее новый состав. Эти выборы являются не прямыми: сенаторов избирает не население, а депутаты местных Советов базового уровня на заседаниях путем тайного голосования. Совет Республики состоит из 64 сенаторов, 8 из них назначает Глава государства. Остальные избираются от шести регионов и Минска – по 8 человек от каждого. Политическая кампания по выборам в Совет Респубики продлится до 14 октября.



И сегодня же в теле- и радиоэфирах начнутся повторы обращений кандидатов в депутаты Палаты Представителей Национального собрания. Напомним, это беспрецедентное политическое решение принято Центризбиркомом Беларуси. Оно связано с тем, что не все кандидаты использовали право выступить со своими программами и часть отведенного под предвыборную агитацию эфира осталась свободной. Трансляция продлиться по 22 сентября. Это будет самое рейтинтовое время: с 19 до 20 часов.