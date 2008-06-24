До 13 лет за изготовление и распространение детской порнографии

В белорусском Парламенте обсудили весьма неоднозначный законопроект, который касается вопросов противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и проституции. Согласно проекту закона за изготовление и распространение детской порнографии в Беларуси может быть установлена ответственность до 13 лет лишения свободы. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Наумов, общаясь с журналистами. При этом министр напомнил, что в настоящее время идет расследование громкого уголовного дела.



И сегодня же депутаты приняли во втором чтении законопроект "О регистре населения". Он предполагает создание в стране единой базы данных с использованием информации различных министерств и ведомств. Это позволит полностью реализовать работу госорганов по принципу "одного окна". Причем регистр населения будет полностью защищен от несанкционированного доступа.