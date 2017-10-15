Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром

Новости Беларуси. Погоду экономическую и политическую на неделе обсуждали и «делали» в Сочи – в самом северном городе в мире с субтропическим климатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где солнце светит 300 дней в году. Кстати, согласно официальным данным, в городе проживают, представители сотни национальностей. СНГ – в миниатюре.

Настоящий восточный базар – квинтэссенция национального колорита. Здесь, как и несколько веков назад, не просто покупают, по-своему обсуждают последние новости. И даже большую политику «переводят» на язык запахов и вкусов.

Юлия Бешанова, СТВ:

Отношения между странами – словно лоток со специями на восточном базаре: палитра вкусов разнообразна! Это чаман – армянская трава, основа многих блюд. Перца в отношениях добавляли не раз междоусобные конфликты. Сладкая паприка – как символ добрососедства и желания вместе решать конфликта. И щепотка шафрана – с надеждой на общее будущее. Именно так выглядит палитра вкуса и запаха Содружества Независимых Государств.

Саммиты СНГ – это всегда почва для разговоров. Скептики не раз предрекали скорый крах содружества. Но жизнестойкость организации – уже исторический факт. К слову, нынешнюю встречу глав государств бурно обождать начали еще до ее начала.

Глава Кыргызстана поездку в Россию отменил в последний момент – занят внутренними делами. Украина своего представителя не прислала. Но на фотографировании желто-голубой флаг присутствует. Словно знак – свои двери СНГ держит открытыми. Открытию саммита предшествовали двусторонние встречи. Александр Лукашенко встретился с узбекским коллегой. Обсуждали новые проекты. Перспектива – совместные хлопковые предприятия. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если по хлопку – мы в этом крайне заинтересованы. У вас есть хлопок, а у нас – технологии. И рынки рядом. Мы в России все продадим, потому что эти товары исчезли. Поэтому я за СП. Мы запросто сможем договориться.

Щенок, бегающий под ногами у президентов, – такое на переговорах на высшем уровне увидишь нечасто. Алабая – «верного» – Путину подарил президент Туркменистана.

«У нас есть возможность запустить новые проекты», – скажет Владимир Путин, открывая саммит. В повестке диалога – 18 вопросов. На первый взгляд – много. Но Александр Лукашенко отмечает: заявления и обсуждения – не уровень работы такого высокого собрания. А потому неудивительно, что только ленивый не называл СНГ «чемоданом без ручки». Или «клубом президентов», намекая на «декоративность» организации.

Александр Лукашенко:

Если уже такой элитный клуб, то так давайте сделаем этот элитный клуб, который будет обсуждать проблемы, принимать какие-то декларации, как это в «двадцатке», «семерке» бывает. Или же, если мы оставляем за собой право принимать решения какие-то, так давайте эти вопросы будем ставить, принимать решения. А так мы делаем вид, что всё у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая.

Вопросы безопасности уже не стучатся в дверь – они уже в дом ворвались наш. И мы как-то их обходим стыдливо: не то мы боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что мы не можем их решить.

При существующих в интеграции проблемах, торговых барьеров, неповоротливости самой системы, меры нужно принимать незамедлительно. Работа, например, Парламентской Ассамблеи СНГ тоже не блистает конкретикой. Заседания буксуют и превращаются в формальное обсуждение малозначительных проблем.

Александр Лукашенко:

Мы там вроде бы какие-то модельные законы принимаем, но ни один модельный закон хотя бы лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было. Ну и получается, что депутаты собираются, говорят. Даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Еще раз подчеркиваю: я это говорю к тому, что нам надо основательно подходить к вопросам структур этих платежей, чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало. О том, том, чтобы СНГ исчезло с мировой карты, речь не ведется. Финансовая выгода от интеграции очевидна. Тем более, с начала года экономическая активность восстанавливается. На 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг $75 млрд.

Среди одобренных президентами документов – договоренность о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции и отмыванию доходов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Особое значение для наших стран имеет сотрудничество в гуманитарной сфере. Решено продолжить практику проведения в Содружестве тематических годов. Завершается Год семьи, следующий, 2018-й, станет Годом культуры, а 2019-й – Годом книги. 2020 год будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Если СНГ – фундамент постсоветской интеграции, то ЕАЭС – ее практическое воплощение. Три года Беларусь, Россия. Кыргызстан, Армения и Казахстан живут в одном союзе – Евразийском. 182 миллиона человек и 6-е место в мире по экономическому потенциалу, который только предстоит раскрыть. Перспективы у объединения внушительные. О желании сотрудничать с ЕАЭС уже заявило порядка 40 стран.

Но экономисты предупреждают: есть и обратная сторона медали. Нужно анализировать ошибки Евросоюза. Важно, чтобы в объединении были единые правила игры для всех участников.

После церемонии фотографирования президенты ушли совещаться в закрытом режиме. К телекамерам лидеры вышли нескоро – обсуждение экономических вопросов затянулось. Но очень именно был разговор, лидеры решили не распространяться.

Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в этом году на 1,8%. Товарооборот между государствами вырос на 30 пунктов. Это прямое следствие работы единого рынок и общего экономического пространства. А вот чтобы с 1 января вступил в силу новый Таможенный кодекс, государствам нужно «в темпе» завершить все внутренние процедуры. Еще одно важное решение – цифровая перезагрузка союза. Это, к слову, инициатива Беларуси.

Василий Матюшеский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Менять все кардинально отрасли, исходя из новых технологических решений – вот, собственно, основная повестка. У нас есть отдельная программа собственная по цифровизации внешней торговли. Мы посчитали, что если мы реализуем эту программу, это примерно +1% к ВВП.