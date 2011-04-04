Прямой эфир

Дмитрию Бондаренко, Сергею Марцелеву, Павлу Северинцу и Ирине Халип предъявлено новое обвинение

04 апреля 2011 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Они обвиняются в организации, а также активном участии в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок, с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушения работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

В МВД также отметили, что обвинение предъявлено с учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, в том числе, документальных материалов, подробных и согласующихся между собой показаний обвиняемых по событиям, произошедшим 19 декабря в Минске.

Также предъявлены обвинения еще пятерым активным участникам массовых беспорядков 19 декабря в Минске: Дрозду, Лобану, Секрету и Казакову, а также Мацукевичу, который признал свою вину в подстрекательстве участников беспорядков к силовому проникновению в Дом Правительства и разжигании агрессивности толпы путем публичных призывов.

Другие новости рубрики

Все новости
04 апреля 2011 17:03

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах в Казахстане

04 апреля 2011 14:15

Ратифицировано 8 законопроектов в сфере правовой базы Таможенного союза

А. Лукашенко: Для нас главное — суверенитет и независимость. Со странами, которые это понимают, мы сможем выстроить отношения по второстепенным вопросам
04 апреля 2011 14:05

А. Лукашенко: Для нас главное — суверенитет и независимость. Со странами, которые это понимают, мы сможем выстроить отношения по второстепенным вопросам