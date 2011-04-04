Дмитрию Бондаренко, Сергею Марцелеву, Павлу Северинцу и Ирине Халип предъявлено новое обвинение

Они обвиняются в организации, а также активном участии в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок, с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушения работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

В МВД также отметили, что обвинение предъявлено с учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, в том числе, документальных материалов, подробных и согласующихся между собой показаний обвиняемых по событиям, произошедшим 19 декабря в Минске.

Также предъявлены обвинения еще пятерым активным участникам массовых беспорядков 19 декабря в Минске: Дрозду, Лобану, Секрету и Казакову, а также Мацукевичу, который признал свою вину в подстрекательстве участников беспорядков к силовому проникновению в Дом Правительства и разжигании агрессивности толпы путем публичных призывов.