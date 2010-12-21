Дмитрий Медведев: выборы являются внутренним делом государства

Позитивно отреагировал на результаты выборов в нашей стране Президент России.

Дмитрий Медведев отметил, что Беларусь всегда будет одной из самых близких стран, а выборы являются внутренним делом соседнего государства.

С убедительной победой на выборах главу белорусского государства поздравил по телефону действующий Председатель ОБСЕ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

От себя лично и всего венесуэльского народа с победой Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил Президент Венесуэлы Уго Чавес.

Кроме того, свои поздравления белорусскому лидеру передал Президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».