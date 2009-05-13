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Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

13 мая 2009 07:52
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Стратегия исключает новую гонку вооружений

Россия будет проводить рациональную и прагматичную политику, исключающую затратную конфронтацию и новую гонку вооружений, говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной президентом РФ Дмитрием Медведевым.

В стратегии говорится в том числе о том, что Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы закрепиться в числе государств-лидеров мировой экономики, уточняет Би-би-си.

Текст Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года опубликован на сайте Совета Безопасности Российской Федерации

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