Дмитрий Медведев подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

Стратегия исключает новую гонку вооружений

Россия будет проводить рациональную и прагматичную политику, исключающую затратную конфронтацию и новую гонку вооружений, говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной президентом РФ Дмитрием Медведевым.

В стратегии говорится в том числе о том, что Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы закрепиться в числе государств-лидеров мировой экономики, уточняет Би-би-си.

Текст Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года опубликован на сайте Совета Безопасности Российской Федерации