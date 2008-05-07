Дмитрий Медведев официально вступил в должность президента Российской Федерации

Церемония началась около полудня и сопровождалась множеством ритуалов. Медведев прибыл в Кремль через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев. На подиуме в Андреевском зале его ожидал Владимир Путин. В трех залах Кремля собрались около 2,5 тысяч гостей. Зарубежные страны были представлены главами дипмиссий.



Путин передал Медведеву президентский знак. После чего новый глава России принес присягу на особом экземпляре Конституции.



После 30-кратных залпов орудийного салюта третий президент России и Верховный Главнокомандующий вышел на Соборную площадь Кремля, где ему был представлен Президентский полк.



Вслед за сменой президента в России должны произойти изменения во всей верхушке исполнительной власти. Первым президентским решением Медведева сегодня было внесение кандидатуры Путина на должность председателя правительства. Завтра, 8 мая, нижняя палата федерального парламента рассмотрит его кандидатуру.