Для тех, кто не может прийти на избирательный участок, голосование организовано на дому

В списках тех, кто решил воспользоваться правом голосования на дому - пенсионеры, ветераны, инвалиды.

Для этого необходимо подать соответствующую заявку в участковую избирательную комиссию не позже, чем за два часа до закрытия участков для голосования, то есть до 18 часов. Заявку можно сделать по телефону или передать через соседей в письменной форме.

В Могилёвской области члены избиркома первой посетили ветерана Великой Отечественной. Урну для голосования с букетом цветов привезли прямо на квартиру.

Нина Лойкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я постоянно ходила на выборы, но теперь сильно ноги болят. Я только в магазин рядом с палочкой хожу. Спасибо, что пришли, т.к. очень важно отдать свой голос за достойных людей.

Пётр Лойко, член избирательной комиссии №3 по Шкловскому избирательному округу:

Выборы на дому практикуем постоянно. Мы выезжаем к пожилым, кто плохо ходит. Для них это хорошо, они на месте проголосовали, отдали свой голос.