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Для преодоления финансового кризиса в США необходимы решительные действия

25 сентября 2008 08:37
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Об этом заявил Джордж Буш в телеобращении к нации.
Американский президент прокомментировал последние шаги, которые предпринимаются для спасения экономики: это введение государственного контроля в двух крупнейших ипотечных агентствах и план по выкупу проблемных активов финансовых компаний в размере семисот миллиардов долларов.
 
Между Конгрессом и Федеральной резервной службой сейчас идут сложные переговоры по поводу деталей этого документа: многие законодатели воспринимают инициативу правительства скептически, считая их пустой тратой денег. Финансовая служба напротив уверяет, что откладывать принятие законопроекта нельзя: это подвергает риску всю экономику США.

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