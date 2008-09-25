Для преодоления финансового кризиса в США необходимы решительные действия

Американский президент прокомментировал последние шаги, которые предпринимаются для спасения экономики: это введение государственного контроля в двух крупнейших ипотечных агентствах и план по выкупу проблемных активов финансовых компаний в размере семисот миллиардов долларов.

Между Конгрессом и Федеральной резервной службой сейчас идут сложные переговоры по поводу деталей этого документа: многие законодатели воспринимают инициативу правительства скептически, считая их пустой тратой денег. Финансовая служба напротив уверяет, что откладывать принятие законопроекта нельзя: это подвергает риску всю экономику США.

Об этом заявил Джордж Буш в телеобращении к нации.