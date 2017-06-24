«Для Минска это отличная возможность презентовать себя»: депутаты Бундестага о 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Еще более масштабный политический форум пройдет в Минске в начале июля. Около 600 видных деятелей из 56 государств мира приедут к нам для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Больше всего – из США, одна из самых больших делегаций – германская.

Германия – важнейший экономический партнер Беларуси в Западной Европе. Ровно через три месяца в Германии – парламентские выборы, и чтобы победить представителям действующей власти необходимо обеспечить безопасность в стране и доказать, что немецкий оркестр играет европейскую симфонию безопасности, ОБСЕ – один из инструментов. Германия председательствовала в ОБСЕ в минувшем году, ее авторитет неоспорим. С немецким акцентом о предстоящем форуме в Минске – наш обозреватель Яна Шипко.

Яна Шипко, политический обозреватель:

Немецкий Бундестаг этой осенью, возможно, ожидают перемены. Германия сейчас накануне парламентских выборов. Как разрешится интрига, сохранит ли авторитет партия Меркель или вновь неожиданно наберут популярность популисты на фоне дезинтеграционных процессов в Европе, мигрантского кризиса и волны терактов. Как видим, вопросы безопасности – во главе угла. И Германия – один из активных членов ОБСЕ, а в прошлом году еще и председатель этой крупнейшей региональной организации по безопасности в мире с особым вниманием ждет летней сессии ОБСЕ в Минске. К слову, немецкие депутаты этот визит рассматривают еще и как возможность познакомить немецких инвесторов с возможностями Беларуси.

Юрген Климке, депутат Бундестага:

По возвращении надеюсь сказать так: дружище, мы не знали, что это такая классная страна! У вас можно отлично провести отпуск.

Без шуток депутат Бундестага Юрген Климке приедет в Минск с супругой. Надеется успеть пройтись по магазинам и проехать на общественном транспорте по городу. Он один из восьми немецких парламентариев-делегатов на предстоящую сессию в Минске. И в белорусской столице уже бывал. В составе миссии наблюдателей опять-таки ОБСЕ. Запомнились не только сами выборы…

Юрген Климке:

Я был на участке, где голосовал Президент, и у меня спросили, соответствует ли международным нормам, чтобы бюллетень опускал в урну его сын? Я ответил, что это была воля Президента, сын никак не влиял на выбор, и такой символичный жест, конечно же, не запрещен. Как же все заинтересовались этим моментом!

Ну а сам депутат заинтересовался нашей страной с не только немецкой прагматичностью, но и журналистской внимательностью. Экс-журналист подметил немало деталей для деловой активности в Беларуси. Кстати, в немецком парламенте он входит именно в комиссию по экономическому сотрудничеству.

Юрген Климке:

Я был в Минске в рождественское время. Если я иду по Берлину или по своему родному Гамбургу, 30% города выглядит празднично, в Минске – все 150%. Очень много освещения, украшений, это импонирует. Летом, уверен, тоже будет очень красиво. И я чувствовал себя в полной безопасности, очень спокойный город.

Конечно, за официальными заседаниями последует прямое общение. Мы встретимся с белорусскими делегатами, чтобы обсудить двусторонние вопросы и глобальные. Я думаю, будет время и для общения неформального. Это продвинет нас в сотрудничестве. Мы уже готовим предложения в различных сферах – экономика, транспорт, образование.

Летние сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в разные годы принимали Монако и Хельсинки, Баку и Осло. С инициативой провести 26-ю в Минске выступила сама Ассамблея. Приятный комплимент нашей переговорной площадке на мировом уровне. Ведь со встречи «нормандской четверки» о Минске европейцы говорят не иначе как «peacemaker».

Яна Шипко:

Германия была председателем ОБСЕ в прошлом году, какие темы будут важнейшими для обсуждения?

Юрген Климке:

Мы надеемся, что сейчас усилится движение в Европейском регионе, в Центральной и Восточной Европе, чтобы иметь в будущем спокойную зону в свете украинского кризиса, который еще не разрешен. Это тот случай, когда ОБСЕ остается ведущей организацией, выступающей за мир, безопасность и свободу. И ваша страна также играет немаловажную роль.

Яна Шипко:

Минск ведь неслучайно был выбран местом проведения?

Юрген Климке:

За этим скрывается стратегический подход. Прежде всего, это символический шаг, чтобы продемонстрировать какую важную роль играет Беларусь в последнее время в украинском вопросе и в целом в попытках привести в так называемое состояние медитации мир, свободу и будущее взаимодействие в Европе. В последние месяцы отношения с ЕС улучшились, и это правильный подход. Мы хотим так же работать дальше.

От Ванкувера до Владивостока. Территориальный охват евроатлантического межпарламентского форума уникален. В Минск приедут около 600 участников из 57 стран. Самая представительная делегация из штатов – почти полсотни человек. И даже карликовые государства – Лихтенштейн, Монако и Ватикан – не остались в стороне и уже аккредитовали своих представителей.

Мир, терроризм, изменение климата, кибербезопасность, права человека – на повестке форума. Беларусь готовит свою резолюцию по противодействию новым видам наркотиков.

Минская сессия послужит и площадкой экономических переговоров. Йохан Вадефуль в марте был в Беларуси и лично оценил потенциал для сотрудничества.

Йохан Вадефуль, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы Бундестага:

Выбор Минска для проведения Парламентской ассамблеи ОБСЕ – это своеобразный сигнал в заинтересованности в продолжении диалога и расширении сотрудничества. В экономике оно должно стать интенсивнее, мы заинтересованы, чтобы немецкие фирмы инвестировали в Беларусь. Для этого необходима стабильность и взаимное доверие. И парламентские контакты очень важны. Мы общаемся с правительством, с депутатами, и это такой полезный обмен мнениями.

Яна Шипко:

Вероятно, инвесторам нужно немного больше информации о нашей стране, и парламентарии как раз могут выступать проводниками?

Йохан Вадефуль:

Вы совершенно правы, предпринимателям необходимо больше знать об инвестиционной привлекательности Беларуси. Я думаю, у вас много возможностей для инвестиций. У вас хорошо образованные специалисты. Инвесторы – осторожные люди, поэтому нужно продолжать работать над созданием благоприятных условий, а потенциал для роста есть. Это может быть и научный обмен. В Германии, как известно, не самые низкие налоги, но у нас хорошие технологи. И не все производства размещаются непосредственно в Германии, нам нужны производственные площадки.

Правительственный квартал Берлина. Офисы германских депутатов находятся прямо напротив Рейхстага. Два здания по разные берега Шпрее на востоке и западе символично связаны мостом. Первого канцлера объединенной Германии, который многое сделал для сближения Востока и Запада в политическом плане, лично хорошо знал один из самых опытных парламентариев, профессор Юттнер.

Эгон Юттнер, депутат Бундестага:

Недавно ушел из жизни Гельмут Коль. Мы с ним оба родом из Манхайма. Он потерял брата во второй мировой и всегда повторял: главное – не допустить войны. Поэтому я очень ценю работу ОБСЕ в обеспечении мира и безопасности в Европе.

Впрочем, и Беларусь привержена тем же принципам. Депутат убежден, именно у принимающей стороны в рамках форума будет больше всего возможностей вступить в диалог политический и быть услышанными на международной арене. Сам же профессор говорит на всех официальных языках ОБСЕ, кроме русского: английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, а в придачу знает еще и шведский, так что в Минске планирует наладить немало контактов и оценить пищу не только для ума.

Эгон Юттнер:

Это повод для делегатов из стольких стран познакомиться с вашей страной и узнать ее на вкус. Ведь помимо официальной, запланирована культурная и экскурсионная программа. Интересно открыть для себя Беларусь с разных сторон. Со мной поедет и моя супруга. Поэтому для Минска это отличная возможность презентовать себя.

Тем временем пока делегаты бронируют отели в Минске и готовят багаж предложений, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ уже анонсировала создание на минской сессии специального комитета по противодействию терроризму. Так что минские соглашения снова прозвучат на весь мир.