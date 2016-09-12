«Для меня она в определённом плане является поразительной»: Ермошина прокомментировала явку избирателей в эфире «Что происходит»

Лидия Ермошина в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Лидия Михайловна, Вы сегодня в течение дня давали много пресс-конференций. Вы оговорились или действительно считаете, что вот эта явка даже достаточно неожиданно высокая при той политической активности, которая была? Так ли?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Да, это действительно очень высокая явка. Честно говоря, для меня она в определённом плане является поразительной. В силу того, что, может, у нас выборы начинались летом, они начинались вяло. И граждане далеко не все были даже осведомлены, что у нас проходят выборы в стране, что они начались. И поэтому…

Хотя сразу же могу сказать, что последний месяц, конечно, очень здорово изменил обстановку.

Вот те усилия, которые прилагались как кандидатами в депутаты, так и органами местной власти, и средствами массовой информации – всё-таки, по крайней мере, заложили избирателям очень чётко и ясно тот факт, что у нас действительно будут проходить выборы и они очень важны.

А почему, по-Вашему, многие кандидаты отказались от тех возможностей, которые им предлагали и телеканалы, и, в общем, за государственный счёт иные средства массовой информации?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, что здесь есть, конечно, определённая робость. Далеко не все готовы выйти и участвовать вот в таких вот медийных программах. Боятся, может быть, критики, боятся какой-то неудачи. Но я могу сказать, что это, однозначно, не может быть оправданием.

Депутат должен быть медийным – это обязательное условие.

И, если он будет этого бояться, то, значит, не научится никогда.