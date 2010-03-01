Для чего Качиньский поднял вопрос о якобы имеющем место ущемлении представителей польской диаспоры в Беларуси

Анализируя отношения наших стран сегодня нельзя забывать и того, что нынешний год для Польши это еще время больших выборов. Весной – местные, осенью – президентские. Хотя свой выбор, в том числе и влияющий на межгосударственные отношения, некоторые польские политики уже сделали.

В 2002 году мэром Варшавы стал представитель ультраконсерваторов Лех Качиньский. Сделав себе имя как один из участников «Солидарности», успешный юрист и политик популистского толка своей целью на посту объявил борьбу с коррупцией. В 2005 добавив к традиционным лозунгам традиционалистские, а также великолепно разыграв карту извечного страха поляков перед Россией и Германией, Лех Качиньский стал президентом. Не последнюю очередь победу предопределило и то, что ведущую роль в правительстве на момент выборов играли члены партии Право и Справедливость, которую возглавлял брат-близнец Леха Ярослав.

Мнение жительницы Польши:

– Мне кажется, что новый президент должен исправить нашу внешнюю политику. При Качиньском были конфликты и с Россией, и с Германией, и с другими. Президент Качиньский человек не энергичный. Единственное на что способен, так это своего брата в премьеры посадить.

Пост министра обороны в польском правительстве образца 2005 года занимал молодой журналист-международник и политолог с проамериканскими взглядами Радослав Сикорский. Получивший в восьмидесятых британское гражданство и оксфордское образование Сикорский обрел международную известность в качестве директора проекта в крупнейшем аналитическом центре США – Институте американского предпринимательства. А вот реализовать себя в полной мере на посту министра обороны ему не удалось. Слишком часто его действия отличались от того, что требовали от него президент и премьер Польши -братья Качиньские. В итоге на досрочные парламентские выборы 2007 года Радослав Сикорский пошел в качестве кандидата уже от партии «Гражданская платформа». Пошел и победил.

Мнение жителей Польши:

– Министр иностранных дел Сикорский – представитель молодых политиков. Другие слишком старой закалки;

– После выборов внешняя политика должна быть открыта для сотрудничества с восточными соседями, настало время перемен. Лично я хотел бы, чтобы президентом стал Сикорский, он человек нового времени.

В созданном на основе «Гражданской платформы» правительстве Радослав Сикорский занял пост министра иностранных дел. И уже первая его официальная встреча с президентом Лехом Качиньским показала, что дальнейшая работа простой не будет. Эта встреча попросту не состоялось. Да и потом ни один из проектов Сикорского одобрения Качиньского не получал. В 2008 президент Польши раскритиковал визит главного польского дипломата в Беларусь. В 2009 сорвал выдвижение Сикорского в качестве кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО. Меньше чем за два года Лех Качиньский около сотни раз отказывал в назначении на различные дипломатические должности людям, выдвинутым Радославом Сикорским.

Мнение жителя Польши:

– Политика Польши после выборов должна быть многосторонней и на Запад, и на Восток. Это очевидно. Потому что при президенте Качиньском была политика чрезмерно смещена на Запад. Я в этом разбираюсь, прожил 60 лет, застал советский период и последние десятилетия и могу это утверждать. Я это говорю с точки зрения простого гражданина, я не состою ни в каких партиях. Внешняя политика должна быть другой, чем теперь.

И вот в конце января этого года лидер «Гражданской платформы» и нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о том, что не будет участвовать в президентских выборах-2010. Как следствие одним из самых вероятных претендентов на высший пост от этой партии стал Радослав Сикорский. Предварительные опросы показывали, что выиграть в личном противостоянии с ним Лех Качиньский не смог бы. Тогда-то, чтобы показать неработоспособность МИДа президентом Польши и был поднят вопрос о якобы имеющем место ущемлении представителей польской диаспоры в Беларуси.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:

– В Беларуси сделано много. И проводится обширная работа по реализации различных конвенций ООН, которые предусматривают равные права национальных меньшинств. Беларусь является участником ряда международных соглашений. Каждая группа этнических меньшинств должна получать равные права и равное обращение в той или иной стране. Нельзя тут выделять польское меньшинство, как нечто обособленное. Правительство несет ответственность за обеспечение равных прав всех меньшинств.

Удар по репутации Сикорского был нанесен, несмотря на то, что не был выгоден почти никому. Экономические и культурные контакты между Беларусью и Польшей в последние годы развивались более чем взаимовыгодно.

Виктор Гайсенок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:

– Прежде всего, мы соседние страны. Законы экономики диктуют то, что с соседними странами торговля всегда является выгодной. Второе – обе наши страны транзитные. Мы часть одного большого пути с Востока на Запад и с Запада на Восток. Ну и наконец, нужно отметить, что наши страны близки не только географически, имеется культурная близость, историческая близость. Интерес малого и среднего бизнеса, да и крупного тоже, к Беларуси предопределяется еще и тем, что создание Таможенного союза создает дополнительные возможности для производства и продажи товаров, которые производятся как в Польше, так и в Беларуси, в том числе и совместно с Польшей. В этой связи интерес очень большой.

Со дня на день «Гражданская платформа» определится с именем основного кандидата на осенних президентских выборах. Впрочем, даже если им станет не Радослав Сикорский неконструктивные силы в Польше, скорее всего, еще не раз попытаются раздуть какой-нибудь трансграничный скандал. Таким образом, польско-белорусская проблематика наверняка останется в топе новостей еще на несколько месяцев.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.