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Для Беларуси строительство атомной станции - необходимость

25 июня 2007 14:20
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9-е заседание комиссии государств-участников СНГ по использованию ядерной энергии открылось сегодня в Минске.

На постсоветском пространстве  мирный атом имеет одну технологическую базу. А работа комиссии является хорошей площадкой для того, чтобы обменяться опытом и сверить позиции. Необходимость развития атомной энергетики - объективная реальность. К такому выводу пришли сегодня специалисты.

В России и на Украине значительные объемы электроэнергии вырабатываются АЭС. Однако в странах пострадавших от Чернобыльской аварии еще не до конца сформировано общественное мнение в отношении ядерной энергетики, так как еще живы стереотипы 20-летней давности.

Для Беларуси строительство атомной станции - необходимость. В Директиве №3, которую подписал Президент страны Александр Лукашенко, намечено активизировать эту работу. Сегодня мирный атом  активно развивают во многих государствах СНГ.

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