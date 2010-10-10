Длина бланка для голосования в Кыргызстане – 70 сантиметров

Граждане Кыргызстана выбирают депутатов парламента. На 120 мест в парламенте Кыргызстана претендуют 29 политических партий. В бюллетени для голосования включены названия всех партий, а также первая пятерка кандидатов от каждой. Поэтому длина бланка рекордная - 70 сантиметров. По словам наблюдателей, урны заполняются уже через четыре часа. Порог явки в Кыргызстане отменен – выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. По данным местных информагенств поступают жалобы на различные нарушения в ходе голосования. В частности, на некоторые участки без объяснения причин не пускали наблюдателей. Также поступают сообщения о случаях вброса бюллетеней. В стране усилены меры безопасности: помимо милиционеров следят за порядком народные дружины. Предварительные итоги выборов станут известны через два-три дня.