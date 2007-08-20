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Дипломатическая работа нуждается в кадровом укреплении

20 августа 2007 14:34
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На встрече Президента Беларуси и Министра иностранных дел Республики Беларусь обсуждались вопросы кадрового укрепления дипломатической работы. Александру Лукашенко также доложили о внешнеполитических связях Беларуси. 
Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Мартынов: "Обсужден вопрос более комплексного и специального регулирования прохождения дипломатической службы на законодательном уровне и в этом направлении работа будет продолжаться по поручению Президента. Обсужден широкий круг вопросов взаимоотношения Беларуси по всему периметру: от востока  до запада и юга. Обсуждение носило конкретный характер и были даны поручения по соответствующим географическим направлениям."

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