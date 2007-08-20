Дипломатическая работа нуждается в кадровом укреплении

На встрече Президента Беларуси и Министра иностранных дел Республики Беларусь обсуждались вопросы кадрового укрепления дипломатической работы. Александру Лукашенко также доложили о внешнеполитических связях Беларуси.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Мартынов: "Обсужден вопрос более комплексного и специального регулирования прохождения дипломатической службы на законодательном уровне и в этом направлении работа будет продолжаться по поручению Президента. Обсужден широкий круг вопросов взаимоотношения Беларуси по всему периметру: от востока до запада и юга. Обсуждение носило конкретный характер и были даны поручения по соответствующим географическим направлениям."

