«Die Presse»: Разговаривать с Александром Лукашенко было комфортно

Эксклюзивный ответ СТВ от австрийского корреспондента Эдуарда Штайнера о впечатлениях по итогам интервью с Президентом Беларуси.

– Надо сказать, что он дал ответ на все вопросы. Действительно, без проблем с ним общаться. Вообще, про Беларусь мы знаем не так уж много и далеко не достаточно. Информация ограничена. И частично состоит из стереотипов, – отметил Эдуард ШТАЙНЕР. (Полностью мнение австрийского журналиста о встрече с Президентом Беларуси смотрите на ВИДЕО)

Напомним, «Die Presse» – одно из наиболее авторитетных австрийских печатных СМИ. Тираж газеты достигает 200 тысяч экземпляров, есть и интернет-версия. Газета часто публикует интервью с Президентами иностранных государств. Печатная версия беседы с Александром Лукашенко уже появилась на страницах газеты.