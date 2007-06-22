Деятельность правоохранительных органов необходимо направить на борьбу с коррупцией

Президент принял с докладом генерального прокурора страны Петра Миклашевича. Александр Лукашенко проинформирован о результатах деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности и коррупции за пять месяцев текущего года. За прошедший период, сообщил генпрокурор, совершено более 72 тысяч преступлений. Эта цифра почти на 10% меньше прошлогоднего показателя. Генеральный прокурор также доложил Президенту, что в Беларуси за пять месяцев нынешнего года выявлено 470 фактов взяточничества. Глава государства потребовал, чтобы усилия правоохранительных органов и прокуратуры по противодействию коррупции были более решительными и наступательными.