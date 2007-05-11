Деятельность нигерийских боевиков не остановлена

Министерством иностранных дел Беларуси продолжается работа по скорейшему освобождению белорусской гражданки Ирины Экпо-Умо, похищенной 5 мая 2007 года в Нигерии. Между тем, в Нигерии из плена боевиков освобождены трое граждан из Южной Кореи и восемь филиппинцев. Они были взяты в заложники в Нигерии на минувшей неделе и пребывали в плену в течение пяти дней. Накануне нигерийские повстанцы похитили четверых иностранных рабочих в дельте Нигера. Вооруженные боевики ворвались на грузовое судно, которое перевозило рабочих одной из нефтяных компаний.