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Десятки информаторов, работавших на ЦРУ, раскрыты и задержаны в Иране и Ливане

22 ноября 2011 11:12
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Новости США. Информация о раскрытии шпионских сетей США в Тегеране, и Бейруте появлялась в СМИ еще летом, однако тогда Центральное разведывательное управление оставило заявления без ответа.Специалисты уже назвали этот факт одним из самых серьезных провалов американских спецслужб в ближневосточном регионе. Причина, по мнению аналитиков, в халатности сотрудников ЦРУ при связи с агентами и кропотливая работа местных контрразведчиков. О судьбе схваченных шпионов пока ничего не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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