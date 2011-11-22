Десятки информаторов, работавших на ЦРУ, раскрыты и задержаны в Иране и Ливане

Новости США. Информация о раскрытии шпионских сетей США в Тегеране, и Бейруте появлялась в СМИ еще летом, однако тогда Центральное разведывательное управление оставило заявления без ответа.Специалисты уже назвали этот факт одним из самых серьезных провалов американских спецслужб в ближневосточном регионе. Причина, по мнению аналитиков, в халатности сотрудников ЦРУ при связи с агентами и кропотливая работа местных контрразведчиков. О судьбе схваченных шпионов пока ничего не известно, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.