Десятки информаторов, работавших на ЦРУ, раскрыты и задержаны в Иране и Ливане

Беспорядки в Египте. Кабинет министров объявил о самороспуске, но Совет вооруженных сил не принял отставку

Новости Египта. Тысячи митингующих вышедших на печально известную площадь Тахрир требуют от властей проведения прозрачных выборов, а также отставки не только правительства, но и высшего военного совета Египта.