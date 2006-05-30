Депутаты тоже учатся

Сегодня парламентарии знакомились с перспективами социального развития столицы. В плане у народных избранников - посещение 6-й клинической больницы, гормолзавода № 3, гимназии и центра социального обслуживания населения.

<Учеба> для депутатов началась с экскурсии по минской ратуше. Символ средневекового самоуправления города восстановлен в 2003 году. Рядом учатся ребята из художественной школы - постигают азы графического рисунка. В Городской ратуше с докладами о перспективах социального развития Минска и социальной защиты граждан Беларуси выступили председатель Мингорисполкома Михаил Павлов и министр труда и социальной защиты Владимир Потупчик.

Парламентарии сошлись во мнении, что социальная политика в столице может быть примером для других регионов. В городе около 65% жилья строится с государственной поддержкой. Стоимость квадратного метра в таких домах около 400 долларов. В мегаполисе самый низкий уровень зарегистрированной безработицы - 0,8%. Треть своих доходов минчане тратят на продукты питания - еще несколько лет назад этот показатель составлял 50%.

Построить государство для народа - такова цель на ближайшую пятилетку.

Парламент Беларуси за последние 10 лет принял более 400 законов социальной направленности. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Сергей Заболотец. В числе важных законодательных актов вице-спикер Палаты представителей назвал кодексы и законы о браке и семье, защите прав детей, поддержке ветеранов, а также в сфере образования.