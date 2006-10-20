Депутаты Совета Республики рассмотрели новые законопроекты

В числе приоритетных - национальная безопасность и противодействие экстремизму.

Оба законопроекта отклонены. Сенаторы потребовали ужесточить меры противодействия незаконным формированиям. В ближайшее время документы будут доработаны.

Совет республики планирует внести изменения и в законодательные акты, регулирующие отношения в социальной сфере. В частности 20 октября приняты поправки в законопроекты, которые касаются увеличения государственных пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, Совет республики одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в таможенных делах, с Украиной о свободной торговле и с Финляндией о содействии осуществлению и защите инвестиций.