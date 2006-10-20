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Депутаты Совета Республики рассмотрели новые законопроекты

20 октября 2006 11:13
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В числе приоритетных - национальная безопасность и противодействие экстремизму.

Оба законопроекта отклонены. Сенаторы потребовали ужесточить меры противодействия незаконным формированиям.  В ближайшее время документы будут доработаны.

Совет республики планирует внести изменения  и в законодательные акты, регулирующие отношения в  социальной сфере. В частности 20 октября приняты поправки в законопроекты, которые касаются  увеличения государственных пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. 

Кроме того, Совет   республики   одобрил   ратификацию   межправительственного соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в таможенных делах,  с Украиной о  свободной торговле и с Финляндией о содействии осуществлению и защите инвестиций.

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