Депутаты сформируют рабочие группы по сотрудничеству с парламентами зарубежья

Заседание совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси пройдет сегодня, 28 мая. Его участники рассмотрят несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоит обсудить дополнения повестки дня первой сессии Палаты представителей, сформировать рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. На обсуждение выносятся вопросы о приглашении в Беларусь с официальными визитами парламентских делегаций Алжира и Казахстана, представительстве депутатов в белорусско-армянской и белорусско-кубинской межпарламентских комиссиях по сотрудничеству. Заседание совета пройдет под председательством спикера Игоря Сергеенко.