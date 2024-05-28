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Депутаты сформируют рабочие группы по сотрудничеству с парламентами зарубежья

28 мая 2024 06:49
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Заседание совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси пройдет сегодня, 28 мая. Его участники рассмотрят несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты сформируют рабочие группы по сотрудничеству с парламентами зарубежья-1

Предстоит обсудить дополнения повестки дня первой сессии Палаты представителей, сформировать рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. На обсуждение выносятся вопросы о приглашении в Беларусь с официальными визитами парламентских делегаций Алжира и Казахстана, представительстве депутатов в белорусско-армянской и белорусско-кубинской межпарламентских комиссиях по сотрудничеству. Заседание совета пройдет под председательством спикера Игоря Сергеенко.

# Международное сотрудничество

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