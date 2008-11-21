Депутаты сегодня внесли поправки в закон «О лекарственных средствах»

Отныне препараты в стране могут реализовывать после окончания срока действия регистрационного удостоверения до истечения срока их годности.

Первые заседания, первые законопроекты нового парламента. Все сплошь — из наболевшего. Изменений в «лекарственный» закон ожидали давно. Принятые сегодня поправки облегчают жизнь не только оптовым поставщикам и владельцам аптек, но и рядовым покупателям.

"Руководству аптеки это облегчает жизнь хотя бы потому, что не нужно возвращать медикамент, потому что по старому постановлению мы не имели права продавать товар, если закончилась регистрация, даже если срок годности у него достаточно большой, - говорит Ольга Орлова, заведующая аптекой. - Теперь не нужно это отслеживать и не нужно возвращать. Для нас в этом большой плюс, а для потребителей плюс в том, что ещё какое-то время могут попользоваться медикаменнтами, покупать их в аптеках, не боясь что этот препарат нельзя реализовывать".

Народные избранники поставили законодательный барьер и на пути ввоза в республику «серых» медикаментов. Согласно обновлённому закону все лекарства с истекшим сроком годности или не отвечающие белорусским требованиям качества будут уничтожаться. Кроме того, ещё до конца Беларусь и Россия выработают единый согласованный перечень лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

"Жёсткий контроль, как выходной, так и ввозной, так и текущий постоянно проводится Республиканским центорм экспертиз и здравоохранения, - отмечает Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь. - За прошлый год у нас только раз два, когда плохое наименование, когда было зарегистрировано некачественно. Но хочу сказать, что в нормах данного закона фальсифицированные лекарственные средства они не возвращаются поставщику, а подлежат сразу уничтожению".

Не осталось в стороне от внимания парламентариев и такое популярное сочетание, как «алкоголь-массовые мероприятия». Отныне уже за два часа до начала мероприятия продажа спиртного будет прекращена в радиусе полукилометра.

"В радиусе 500 метров, кроме мероприятий, которые проводятся, ну такие, будем говорить – банкеты, там разрешено, а разовые продажи, конечно нет, - подчеркивает Галина Полянская,депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. - Последний раз, когда проводился праздник города именно в районе всех массовых мероприятий районного значения, вы знаете, у нас проводились в центре города, продажа и распитие спиртных напитков у нас была запрещена".

Уже с первых заседаний народные избранники, следуя рекомендациям своего спикера Владимира Андрейченко, взяли хороший рабочий темп. Правительство надеется, что нынешняя активность парламентариев, лишь первая волна всесторонне взвешенных законодательных решений.

