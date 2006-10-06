Депутаты рассмотрят проект закона <О высшем образовании>

Закон "О высшем образовании" депутаты Палаты представителей рассмотрят уже в ходе нынешней сессии. Однако отдельные положения документа пока не согласованы. Планируется, что переход на подготовку специалистов в две ступени не коснется работников здравоохранения.Сроки обучения в медицинских вузах итак самые продолжительные в нашей стране. Шесть лет в университете и один год интернатуры. На подготовку специалиста высокой научной квалификации уходит более десяти лет. Поэтому для медработников в законе будут прописаны особые условия.