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Депутаты рассмотрят проект закона <О высшем образовании>

06 октября 2006 14:33
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Закон "О высшем образовании" депутаты Палаты представителей рассмотрят уже в ходе нынешней сессии. Однако отдельные положения документа пока не согласованы. Планируется, что переход на подготовку специалистов в две ступени не коснется работников здравоохранения.Сроки обучения в медицинских вузах итак самые продолжительные в нашей стране. Шесть лет в университете и один год интернатуры. На подготовку специалиста высокой научной квалификации уходит более десяти лет. Поэтому для медработников в законе будут прописаны особые условия.

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