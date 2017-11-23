Депутаты рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Новости Беларуси. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в эти минуты рассматривают в Овальном зале. Речь идет о том, чтобы за малозначительные проступки (к примеру, несоблюдение некоторых правил дорожного движения или несущественные нарушения в сфере ведения бизнеса) к административной ответственности не привлекать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, может быть расширен перечень оснований и вовсе для освобождения от административного наказания. Также в центре внимания народных избранников порядок формирования цен на поставки природного газа в Беларусь, проект закона «О Национальной академии наук».