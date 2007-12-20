Депутаты подвели итоги законотворческого сезона

Сегодня состоялось заключительное заседание Совета Республики.

Совет Республики одобрил законопроект о бюджете Беларуси на будущий год. Документ разработан исходя из прогноза показателей социально-экономического развития и параметров денежно-кредитной политики на следующий год. Он обеспечивает социальную направленность расходования бюджетных средств. Теперь "Бюджет 2008" должен пройти процедуру одобрения в самой высшей инстанции - документ будет представлен Президенту страны Александру Лукашенко.



Всего же будет рассмотрено 34 вопроса, в том числе 24 законопроекта и два декрета. Планируется, что сенаторы обсудят проекты о бюджете на будущий год, о дорожном движении, о государственном и мобилизационном резервах, о ратификации межправительственных соглашений. На обсуждение парламентариев будут вынесены также законопроекты, которые касаются социальной сферы.