Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы просят Евросоюз снизить стоимость шенгенских виз для белорусов
За это высказались 37 европарламентариев. Недешевая виза создает трудности для контактов бизнесменов, студентов и других категорий граждан.
Ситуацию по телефону из Страсбурга нам прокомментировал председатель делегации Сейма Литовской Республики в ПАСЕ Зигмантас Бальчитис: "60 евро за одну визу – это очень дорого. Это препятствует перемещению граждан из одной страны в другую и оказывает влияние на туризм. Поэтому эти экономические расчеты позволяют обращаться в Парламент Европы, чтобы они снизили стоимость визы для некоторых стран, в этот список входит и Беларусь".