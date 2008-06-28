Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы просят Евросоюз снизить стоимость шенгенских виз для белорусов

За это высказались 37 европарламентариев. Недешевая виза создает трудности для контактов бизнесменов, студентов и других категорий граждан. Ситуацию по телефону из Страсбурга нам прокомментировал председатель делегации Сейма Литовской Республики в ПАСЕ Зигмантас Бальчитис: "60 евро за одну визу – это очень дорого. Это препятствует перемещению граждан из одной страны в другую и оказывает влияние на туризм. Поэтому эти экономические расчеты позволяют обращаться в Парламент Европы, чтобы они снизили стоимость визы для некоторых стран, в этот список входит и Беларусь".