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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы просят Евросоюз снизить стоимость шенгенских виз для белорусов

28 июня 2008 13:52
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За это высказались 37 европарламентариев. Недешевая виза создает трудности для контактов бизнесменов, студентов и других категорий граждан. Ситуацию по телефону из Страсбурга нам прокомментировал председатель делегации Сейма Литовской Республики в ПАСЕ Зигмантас Бальчитис: "60 евро за одну визу – это очень дорого. Это препятствует перемещению граждан из одной страны в другую и оказывает влияние на туризм. Поэтому эти экономические расчеты позволяют обращаться в Парламент Европы, чтобы они снизили стоимость визы для некоторых стран, в этот список входит и Беларусь".

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