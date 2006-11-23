Прямой эфир

Депутаты Палаты представителей рассмотрели новые законопроекты

23 ноября 2006 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В числе приоритетных - сотрудничество пограничников Беларуси и Литвы.

Тема границы  со странами Балтии уже давно в центре внимания парламентариев. Ее обустройство  упростит взаимодействие пограничников.  Уже построено 6 застав, 2 поста и еще 14 объектов. Теперь наступает время за оформлением документов на законодательном уровне.
Сегодняшнее соглашение между Беларусью и Литвой определило все нюансы прохождения пунктов пропуска  жителями обоих государств и контроля за приграничной территорией.

23 ноября принят закон, внесший дополнения  к уставу Всемирного почтового союза дал определения таким терминам, как почтовая служба, свобода транзита, единая почтовая территория и некоторым другим.

Кроме этого, белорусские парламентарии утвердили законопроекты  об ответственности за нарушения в  гидрометеорологической деятельности, о контроле за несвоевременной продажей  валюты частными предпринимателями  и  о поставке  семян в нашу страну.

Другие новости рубрики

Все новости
23 ноября 2006 12:47

Президент Александр Лукашенко в Национальной библиотеке Беларуси провел пресс-конференцию для представителей украинских СМИ

23 ноября 2006 08:46

В Бресте пройдет заседание министров обороны государств-участников Содружества

23 ноября 2006 08:45

ОДКБ снова обсуждает актуальные вопросы военно-политической ситуации