Депутаты Палаты представителей рассмотрели новые законопроекты

В числе приоритетных - сотрудничество пограничников Беларуси и Литвы.

Тема границы со странами Балтии уже давно в центре внимания парламентариев. Ее обустройство упростит взаимодействие пограничников. Уже построено 6 застав, 2 поста и еще 14 объектов. Теперь наступает время за оформлением документов на законодательном уровне.

Сегодняшнее соглашение между Беларусью и Литвой определило все нюансы прохождения пунктов пропуска жителями обоих государств и контроля за приграничной территорией.

23 ноября принят закон, внесший дополнения к уставу Всемирного почтового союза дал определения таким терминам, как почтовая служба, свобода транзита, единая почтовая территория и некоторым другим.

Кроме этого, белорусские парламентарии утвердили законопроекты об ответственности за нарушения в гидрометеорологической деятельности, о контроле за несвоевременной продажей валюты частными предпринимателями и о поставке семян в нашу страну.