Депутаты Палаты представителей Национального собрания обратились к обсуждению постчернобыльских проблем

Только в этом году на преодоление последствий чернобыльской катастрофы выделено более 650 миллиардов рублей.

Повышение рождаемости и снижение смертности зафиксированы во многих постчернобыльских районах. Демографическую статистику народные избранники назвали следствием взвешенной государственной политики.

Эта тема – традиционна для эфира масс-медиа – середины апреля – в целом, и Овального зала – в частности. Чернобыль – 22 года спустя. С каждым годом меняются только цифры отсчета и меры государственного воздействия.

650 миллиардов – только в финансовом выражении. Каждый 3-й рубль белорусского бюджета сегодня направлен на чернобыльские программы. Здравоохранение, строительство и новые технологии земледелия. Это не просто дезактивация почв – реабилитация жизни.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – ровесник чернобыльских проблем. Спустя 20 лет эта территория зоны отчуждения – одна из самых чистых в Беларуси.

Преференции для пострадавших регионов сегодня касаются не только новейших технологий сельского хозяйства. Здесь восстанавливают водоснабжение и прокладывают газопроводы, возводят производства и строят новые дома. Одна из последних тенденций – рост рождаемости в постчернобыльских районах.

Несколько поколений белорусов сегодня называют себя детьми Чернобыля. Последствия радиационного воздействия стране пришлось изучать на собственном опыте. Следующий шаг – гарантии здоровья закрепят законодательно.



