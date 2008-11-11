Депутаты Палаты Представителей начинают работу в постоянных комиссиях

Сегодня народные избранники обсудят итоги работы в избирательных округах и рассмотрят предложения по проектам документов для обсуждения на сессии. Так, в частности, постоянная комиссия по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу рассмотрит сегодня поправки в некоторые законы по вопросам интеллектуальной собственности. По мнению парламентариев, стране необходим закон по защите наработок белорусов, которые используются за рубежом. Депутаты намерены также акцентировать внимание на подготовке законопроектов в области дошкольного образования, где ещё остаются правовые пробелы.