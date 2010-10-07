Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики приняли заявления Национального собрания о белорусско-российских отношениях

В первой половине дня были высказаны предложения по доработке документа.

Как было отмечено, парламентарии должны объединить усилия для возвращения диалога Беларуси и России в конструктивное русло и предложили собраться на внеочередное заседание Союзного Парламента.

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Очень важно сейчас не втягиваться в этот очередной раунд этого противоборства. Потому что на политиках лежит очень большая ответственность за то: как будут выстраиваться будущие отношения между нашими народами. И ответственность политиков очень огромная.

Михаил Орда, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству:

У нас есть такое собрание — Парламентское Беларуси и России, которое собственно является площадкой парламентской, на которой мы можем эти вопросы обсудить. Не просто, знаете, использовать трюки различные и политтехнологии. Надо, действительно, спокойно разобраться во всем.