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Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики приняли заявления Национального собрания о белорусско-российских отношениях

07 октября 2010 15:21
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В первой половине дня были высказаны предложения по доработке документа.

Как было отмечено, парламентарии должны объединить усилия для возвращения диалога Беларуси и России в конструктивное русло и предложили собраться на внеочередное заседание Союзного Парламента.  

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:
Очень важно сейчас не втягиваться в этот очередной раунд этого противоборства. Потому что на политиках лежит очень большая ответственность за то: как будут выстраиваться будущие отношения между нашими народами. И ответственность политиков очень огромная.

Михаил Орда, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству:
У нас есть такое собрание — Парламентское Беларуси и России, которое собственно является площадкой парламентской, на которой мы можем эти вопросы обсудить. Не просто, знаете, использовать трюки различные и политтехнологии. Надо, действительно, спокойно разобраться во всем.

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